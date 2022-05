Michèle Laroque amie avec Pierre Palmade, une relation "pas facile"

Les véritables amitiés sont rares dans le milieu du show business mais elles existent. Celle de Michèle Laroque et Pierre Palmade en est le parfait exemple ! Depuis qu'ils ont joué les couples chamailleurs dans leur premier spectacle Ils s'aiment, les deux comédiens ne se sont plus quittés et ont enchaîné les collaborations : Ils se sont aimés, Ils se re-aiment, Ils s'aiment depuis 20 ans et plus récemment Ils s'aiment... enfin presque, leurs sketches remaniés, diffusés sur TF1. Quand ils ne travaillent pas ensemble, les deux amis ne s'oublient pas pour autant. Dans les bons comme dans les mauvais moments.

Michèle Laroque a toujours été là pour Pierre Palmade malgré ses travers. Il ne l'a jamais caché : le comédien a des défauts, se traduisant par une consommation parfois excessive d'alcool et de drogues. Des addictions contre lesquelles la compagne de François Baroin ne peut malheureusement pas grand-chose. Sur les ondes de France Bleu dans l'émission Dans le rétro ce lundi 9 mai, Michèle Laroque regrettait d'ailleurs d'être aussi impuissante dans cette situation : "Vous savez, ce n'est pas facile d'être amie avec quelqu'un qui a de lourds bagages, qui se fait du mal. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas le voir se faire du mal." S'ils "s'aiment vraiment", Michèle Laroque avoue que voir Pierre Palmade lutter contre ses démons lui a parfois valu des "moments de solitude."

Les addictions de Pierre Palmade lui ont déjà joué des tours. En avril 2019, le comédien était même placé en garde à vue. Au lendemain d'une soirée à l'issue de laquelle Pierre Palmade n'était pas rentré seul chez lui, sa conquête l'avait accusé de viol. Une version rapidement démentie par l'accusateur.

Pierre Palmade s'était exprimé quelques jours plus tard dans les colonnes du Monde et en avait dit plus sur les circonstances de cette soirée : "Après des mois d'abstinence, je pensais être en sursis. Mais, ce soir-là, j'ai été vulnérable, j'ai bu à nouveau et j'ai repris de la cocaïne. J'ai fait une mauvaise rencontre dans un bar avec un garçon qui avait pris les mêmes drogues." Conscient d'avoir vécu "l'histoire de trop", Pierre Palmade avait fait part de son souhait de s'en sortir : "Il faut que je sois, à vie, très vigilant. (...) Les problèmes d'alcool et de drogue, je souhaite, je veux, je prie pour qu'ils soient derrière moi." Un bon début !