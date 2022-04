Michèle Laroque en couple avec François Baroin... et bientôt en politique ? Sa réponse cash

Ce mercredi à l'affiche de Ténor, dans lequel elle joue une ancienne chanteuse lyrique qui découvre le talent d'un jeune rappeur, Michèle Laroque est véritablement une actrice accomplie. À 61 ans, elle a déjà touché à tout (théâtre, cinéma, humour, réalisation, etc...) et incarne des rôles puissants, souvent tournés vers l'humain, une caractéristique qui lui plait beaucoup.

Mais un altruisme qui l'empêche, selon elle, de se lancer en politique comme son compagnon François Baroin, dont elle partage la vie depuis leur rencontre pendant l'été 2008. "La politique ne m'intéresse pas. Je préfère l'humain", explique-t-elle dans une interview au magazine Paris Match, sorti ce jeudi. Pourtant, elle a déjà réfléchi à certaines mesures qui pourraient faire partie de son programme.

"Je ferais en sorte que les gens aient moins peur, oui. Ce qui n'a pas vraiment été fait dernièrement... Je crois en la responsabilité individuelle, je ne crois pas qu'on a oublié le Covid parce qu'on ne porte plus de masques. On va continuer à faire attention", lance-t-elle, optimiste, aux journalistes.

Il faut dire que le contexte international et la peur qui règne depuis quelques mois la touche particulièrement : sa mère, Doïna Trandabur dont elle est très proche, est une ancienne danseuse et violoniste roumaine, qui a fui la dictature russe. "Je suis en fusion avec ma mère depuis mon enfance donc j'ai ressenti sa peur, sa tristesse, sa culpabilité d'être partie, de ne jamais avoir revu son père, explique l'actrice. J'essaie de la rassurer. On est très manipulable quand on a peur, donc il faut faire attention à ne pas accentuer les craintes."

Le milieu de la politique, trop violent pour elle

Peut-être fera-t-elle part de ses remarques à son compagnon mais pas question pour elle de l'évoquer : le couple est extrêmement discret et ne s'affiche ensemble qu'à de rares occasions. En 2017, "ravie de brouiller les pistes", elle a d'ailleurs déclaré dans une interview à Femme Actuelle : "J'ai dit un jour que je n'aborderais plus le sujet de notre couple, cela m'a fait tellement de bien que je m'y tiens."

Il faut dire que le milieu politique n'est pas tous les jours facile, comme elle l'a confié en 2010. "Je ne suis pas une femme politique. (...) C'est un milieu très violent, cela m'a beaucoup déstabilisée. J'ai toujours fait attention à ce que je disais, pour mes proches, ma fille, mes parents, pour ne pas les mettre dans une situation délicate. Ce n'est parce que mon compagnon est ministre que cela va changer", a-t-elle fait savoir. "Ma vie privée n'est pas un spectacle. Je crois qu'il y a assez de gens qui veulent parler de la leur, pour qu'on respecte la mienne", a-t-elle ainsi ajouté dans la même interview pour C à Vous. Le couple ne s'est d'ailleurs plus montré ensemble depuis 2019 et les obsèques de Jacques Chirac.