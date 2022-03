François Baroin : En sueur après un match de foot avec Alizé Lim et Roméo Elvis

Diffusé en direct ce mercredi sur BeInSport, c'était un match de gala, qui ne comptait pas pour un championnat, pour une coupe ou pour un classement. Non, les célébrités venues affronter les Légendes de l'ESTAC de Troyes l'ont fait pour deux choses : défendre l'égalité homme-femme grâce un match mixte, et récolter de l'argent pour l'association Solidarité Femmes Aube.

La rencontre, très disputée, a été remportée par les joueurs locaux sur le score honorable de 5/4. Mais finalement, au vu des sourires de chacun et de l'engagement physique des personnalités, le résultat ne comptait pas vraiment ! Pas en reste, François Baroin, ex-ministre, maire de Troyes et président de la métropole avait chaussé ses crampons et a laissé toute son énergie sur le terrain. Engagé dans son match, il a galvanisé ses troupes, composées elles-mêmes d'anciens footballeurs entre autres.

Jean-Pierre Papin, considéré comme l'un des plus grands joueurs français et détenteur du Ballon d'Or en 1991 avait fait le déplacement, tout comme Christian Karembeu et Robert Pirès. Arsène Wenger, ancien joueur mais surtout immense entraîneur d'Arsenal pendant vingt-deux ans, a également donné de sa personne et a été rejoint par Wilfrid Mbappé, le père de l'attaquant parisien, ancien footballeur et entraîneur.

Baptiste Vendroux, commentateur et Daniel Van Buyten, ancien footballeur belge, ont également donné de leur personne, tout comme le cuisinier Juan Arbelaez et Karl Olive, ancien journaliste sportif devenu maire de Poissy, en région parisienne. Celui-ci avait reçu, il y a peu, Emmanuel Macron pour son premier meeting de campagne et avait d'ailleurs joué au football l'an dernier avec le président pour les Pièces Jaunes. Roméo Elvis et Raphaël Mezrahi (dans les buts) complétaient la rencontre.

Mais le principe de cette rencontre était de mettre en avant un match mixte, qui pourrait promouvoir l'égalité des sexes. Et la partie féminine de l'équipe des célébrités était bien représentée, grâce à l'humoriste Claudia Tagbo, très engagée pour les droits des femmes, l'ancienne footballeuse Bérangère Sapowicz et l'ex-tenniswoman Alizé Lim. Compagne de Tony Parker depuis un an, celle-ci était venue en solo, tout comme François Baroin. L'ex-ministre partage en effet la vie de l'actrice Michèle Laroque depuis 2008, en toute discrétion. Amoureux du football, il avait d'ailleurs expliqué récemment au magazine Gala qu'il y jouait dans sa jeunesse avec le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer. "On se tirait des coups francs à la Platini et on faisait ça dans le champ d'un paysan qui habitait à côté et son champ était toujours gorgé d'eau donc on finissait noirs de boue et on n'arrivait pas à savoir lequel était François, lequel était Jean-Michel", s'était-il souvenu en riant.

A l'issue de cette rencontre, ce sont 12 000 euros qui ont été récoltés pour l'association Solidarité Femmes Aube.