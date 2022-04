Diaporama : Michèle Laroque en couple avec François Baroin... et bientôt en politique ? Sa réponse cash

3 / 21

François Baroin et sa compagne Michèle Laroque - Arrivées en l'église Saint-Sulpice pour les obsèques de l’ancien président de la République Jacques Chirac à Paris. Un service solennel sera présidé par le président de la République. Le 30 septembre 2019 © Dominique Jacovides / Bestimage

Arrival in the church of Saint-Sulpice for the funeral of the former french President of the Republic Jacques Chirac in Paris. A solemn service will be presided over by the President of the Republic. On September 30th 2019