Michèle Laroque a-t-elle vraiment failli mourir dans sa jeunesse ? "Je le disais mais..."

Déjà un talent de comédienne dans sa jeunesse ? Victime d'un grave accident de la route quand elle avait 19 ans, qui l'a contrainte à être hospitalisée pendant de longs mois - elle a mis un an à remarcher et s'est totalement rétablie qu'au bout de quatre années - Michèle Laroque n'est pas passée loin du pire. Au point de risquer de mourir ? Elle se livre avec franchise.

C'est dans les pages du magazine Paris Match que la comédienne aujourd'hui âgée de 61 ans revient sur cet accident. "Je n'ai jamais pensé que j'avais failli mourir, je le disais, mais plus pour 'faire genre'... En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est à la suite de ces quelques heures de coma, que j'ai réalisé que je devais être comédienne. Je n'y avais pas songé avant, donc il s'est passé quelque chose. Je suis allée chercher des infos je ne sais pas où... Et ça m'a amenée à ce métier", déclare celle que l'on retrouve prochainement à l'affiche au cinéma du film Ténor, quelques semaines seulement après la sortie d'Alors on danse, pour lequel elle enfilait aussi sa casquette de réalisatrice.

Michèle Laroque a plusieurs fois eu l'occasion d'évoquer son accident survenu dans sa jeunesse. En 2019, sur France 2, la star avait plus ou moins dit avoir frôlé la mort. Elle déclarait alors : "Je ne m'en suis vraiment remise qu'au bout de quatre ans. Un an sans marcher, beaucoup d'opérations, c'était très long (...) En tout cas, c'est après l'accident que j'ai dit : 'Oh lala, j'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne, il a dû se passer un truc.'" Quelques années plus tôt, la compagne de François Baroin disait même avoir risqué la perte de sa jambe. "J'avais le fémur en dix-huit morceaux. On devait me couper la jambe. Les infirmières l'ont sauvée en allant solliciter un très bon chirurgien qui venait d'arriver à l'hôpital", confiait-elle à Télé 7 Jours. Heureusement, tout cela est désormais de l'histoire ancienne.

L'interview intégrale de Michèle Laroque est à lire dans Paris Match, dans les kiosques le 28 avril 2022.