Diaporama : François Baroin en couple avec Michèle Laroque : ces sacrifices faits au nom de leur amour

Michèle Laroque et son compagnon François Baroin - Soirée du 90ème anniversaire de Line Renaud sur le Bateau Potel et Chabot "Pavillon Seine" à Paris le 2 juillet 2018. © Coadic Guirec/Bestimage

Exclusif - Michèle Laroque et son compagnon François Baroin - After-party du film Brillantissime à la discothèque L'Arc à Paris, France, le 15 janvier 2018. Evènement organisé par Five Eyes Production. © Rachid Bellak/Bestimage

Exclusif - François Baroin et sa compagne Michèle Laroque - Présentation de la préparation du film "Jeux dangereux"au Théâtre de Paris le 15 juin 2015. A l'occasion de cette présentation, les comédiens Jean-Baptiste Maunier, Pascal Elbé et JoeyStarr ont fêter les 55 ans de Michèle Laroque devant un public conquis. Début février 2013, la comédienne Michèle Laroque faisait appel au public pour financer son projet de film "Jeux Dangereux" via la plateforme Touscoprod. 400 000 euros étaient nécessaires pour démarrer l'aventure : mission accomplie ! Ce projet de crowdfunding à la française a bénéficié du soutien de plus de 2 000 co-producteurs, anonymes, célébrités et entreprises, qui ont répondu à l'appel lancé par la comédienne via la plateforme Touscoprod.