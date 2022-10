Michèle Laroque en couple avec François Baroin : photos de sa belle-fille Constance, elle est sublime !

Ce soir, TFX diffuse le film La Maison du bonheur (2006) avec Michèle Laroque en actrice principale. La comédienne de 62 ans incarne Anne Boulin, l'épouse de Charles Boulin joué par Dany Boon avec également Daniel Prévost (Jean-Pierre), Zinedine Soualem (Mouloud), Laurent Gamelon (Donatello), Ariane Séguillon (Nicole), Michel Vuillermoz (Jacques) ou encore Line Renaud ("Tata" Suzanne).

Côté vie privée, Michèle Laroque partage la vie de François Baroin depuis près de quinze ans. Mais avant d'être en couple avec l'actrice, l'homme politique a été marié à Valérie Broquisse, une journaliste, présentatrice et photographe qu'il a épousée en 1991. Ils ont eu trois enfants : Jules, né en 1991, Constance, née en 1992 et Louis, né en 1995. Les beaux-fils et belle-fille de Michèle Laroque.

Bomba atomica

La seconde a dévoilé de rares clichés d'elle sur son compte Instagram. La jeune femme a publié cette semaine une photo d'elle où elle apparaît cheveux attachés et vêtue d'une robe noire et orange qui l'a rend totalement sublime ! Même ses abonnés ne sont pas insensibles au charme de la jeune femme. "Bomba atomica", "La tenue parfaite pour venir à ma soirée du 6 bb", peut-on lire parmi les quelques commentaires. Par le passé, la jeune femme a suivi des études de commerce à Troyes, ville dont son père est le maire depuis 1995.