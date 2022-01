Michèle Laroque : Qui est Valérie Broquisse, l'ex-femme de François Baroin, l'homme de sa vie ?

Il aime Michèle Laroque depuis tant d'années qu'on l'oublierait presque : François Baroin a un passé amoureux. En couple avec la comédienne depuis 2008, il a vécu une relation avec Marie Drucker, pendant deux ans, et avait fondé une famille, encore avant, avec Valérie Broquisse. Mais qui est la première femme de sa vie, qu'il a épousé le 12 avril 1991, et avec qui il a eu trois enfants ?

Difficile d'apercevoir le visage de l'ancienne compagne de François Baroin. Valérie Broquisse est d'une pudeur extrême et n'apparaît plus jamais en image. Pour cause... la personne derrière l'objectif, c'est elle ! Journaliste et présentatrice, originaire de Neuilly-sur-Seine, elle est surtout photographe. Forte d'une expérience incroyable dans l'audiovisuel, elle a commencé à capturer certains de ses clichés, au début des années 1980, pendant la guerre, à Beyrouth.