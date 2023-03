Michèle Laroque : Sa belle-fille Constance Baroin enceinte, elle dévoile son joli ventre rond !

La famille s'apprête à s'agrandir. Plus que quelques semaines d'attente ! En couple avec François Baroin depuis l'année 2008, Michèle Laroque portera très prochainement un petit bébé dans ses bras... puisque sa belle-fille, Constance, est enceinte. La jeune femme l'a annoncé en toute sobriété sur son compte Instagram, le mardi 7 mars 2023. Une image parlant plus que tous les mots de la Terre, elle a simplement partagé une photographie sur laquelle on la voit, dans le reflet du miroir, dans les bras de son compagnon Simon Vasseur. De profil, toute vêtue de noir, elle dévoile ainsi un joli baby-bump bien arrondi confirmant cette toute première grossesse.

Coordinatrice freelance en production audiovisuelle, négociatrice dans l'immobilier pour l'agence Artis Patrimoine, Constance Baroin est le fruit des amours passés entre François Baroin et la journaliste, présentatrice et photographe Valérie Broquisse. Le maire de Troyes s'était marié avec elle en 1991 et avec accueilli Jules, d'abord, en 1991, Constance, ensuite, en 1992 puis Louis, pour finir, en 1995. Le nouveau-né sera, donc, entouré de plusieurs tontons dès sa naissance !