Michèle Laroque amoureuse de François Baroin : il a été en couple avec une autre célébrité avant elle

En couple avec François Baroin depuis 2008, Michèle Laroque n'est pas la seule personnalité de télévision avec laquelle l'ancien ministre a connu l'amour. En mai 2006, l'homme politique avait eu un véritable coup de foudre pour la nièce de Michel Drucker sur le plateau du Soir 3. Alors ministre de l'Outre-mer, il avait immédiatement été envoûté par le charme de cette jolie journaliste à la longue chevelure noire. Quelques mois plus tard, la presse révélait leur idylle et Marie Drucker était contrainte de mettre sa carrière au sein de Soir 3 sur pause durant toute la durée de la campagne présidentielle de 2007. Au printemps 2008, les amoureux finissent par rompre et la journaliste reprenait finalement son poste sur Soir 3. Rapidement, elle était d'ailleurs promue joker deLaurent Delahousse puis de David Pujadas à la présentation du 20h de France 2.

Interviewée par le magazine Psychologies en 2013, elle révélait les dessous de sa vie privée qu'elle considérait comme très épanouissante. "Je ne considère pas avoir de difficultés particulières dans ma vie amoureuse ; personne ne peut juger de la vie de quelqu'un à partir de deux photos volées et de commentaires ridicules affichés dans une certaine presse", confiait-elle avec sarcasme.

N'ayant pas encore d'enfant à l'époque, elle ajoutait : "Je suis affreusement choquée par le fait que, aujourd'hui, si vous avez plus de 35 ans et pas d'enfants, on vous demande de vous expliquer. C'est indigne de notre époque et de la condition de la femme. (...) Mais surtout, déculpabilisons les femmes qui prennent leur temps ! Elles sont déjà assez exemplaires, non ? Mener de front une vie professionnelle, une vie de femme et, en plus, une vie de mère... On ne peut pas tout réussir parfaitement tout le temps !"

Suite à sa rupture avec François Baroin, Marie Drucker a eu une histoire d'amour avec Matthieu Pigasse en 2009 puis avecGad Elmaleh de fin 2009 à septembre 2010. Par la suite, elle a connu l'amour dans les bras du cuisinier Cyril Lignac. Entre 2013 et 2021, elle a été en couple avec Mathias Vicherat, haut fonctionnaire et chef d'entreprise français. Ils ont un fils prénommé Jean né en 2015.

De son côté François Baroin est divorcé de la journaliste et présentatrice Valérie Broquisse avec laquelle il a eu trois enfants. Depuis la fin de son histoire d'amour avec Marie Drucker (de 2006 à 2008), il est en couple avec la comédienne Michèle Laroque.