Marie Drucker maman active : comment elle s'organise avec son fils

À 45 ans, Marie Drucker est une femme accomplie tant au niveau professionnel que privé. Journaliste puis productrice de télévision, la nièce de Michel Drucker a également eu la joie de devenir maman en 2015. Né de ses amours avec Mathias Vicherat, son fils Jean a changé sa vie. Interviewée par le magazine Madame Figaro, Marie explique avoir toujours mis sa liberté et son autonomie en priorité avant l'arrivée de son bébé : "Pendant très longtemps, je n'ai compté que sur moi-même, à la poursuite de l'indépendance." Lorsque la journaliste devient maman à 40 ans, toute sa vie s'en trouve soudain bouleversée, elle raconte : "À 40 ans je suis devenue mère et j'ai créé ma société de production. J'ai dû intégrer à ma vie les projets des autres et un enfant : sacré changement !"

Un rêve devenu réalité pour l'auteure du livre Maman pour le meilleur et pour le reste (en collaboration avec son amie Sidonie Bonnec), qui avait toujours espéré devenir mère. Très indépendante et avide de nouvelles expériences, Marie a aujourd'hui réussi à trouver "un système pour garder une liberté d'esprit" dans son quotidien de maman. Pour l'aider, elle a trouvé une "nounou de compétition" qu'elle qualifie comme étant une "femme remarquable". Une baby-sitter pas comme les autres qui accompagne son fils et qui le fait également grandir au niveau spirituel "au sens de lui donner de la hauteur, une bonne distance".

Dans la même lignée que son ouvrage précédent, la fille de Jean Drucker a sorti un nouvel ouvrage avec Sidonie Bonnec le 30 octobre 2019, Naturel pour le meilleur et pour le reste. Une maman heureuse, épanouie et comblée !