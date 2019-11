Marie Drucker maman : elle se confie sur sa nouvelle vie avec son fils Jean

En avril 2015,Marie Drucker donnait naissance à son premier enfant. Un petit garçon né de ses amours avec Mathias Vicherat qu'elle a prénommé Jean. Un grand bonheur qui a chamboulé la vie de l'ancienne patronne du JT de France 2. Dans les colonnes de Paris Match, elle se laisse aller à des confidences sur sa nouvelle vie de maman. "Devenir mère est d'une très grande banalité, mais, pour celles qui le vivent, cela reste le plus grand des bouleversements. On porte ensuite un regard différent sur le monde, son passé..."

Mais ce n'est pas que son regard qui a changé. Marie Drucker a également adopté de nouvelles habitudes, notamment autour de l'alimentation. C'est pourquoi elle publiait il y a trois ans Maman, pour le meilleur et pour le reste en collaboration avec sa grande copine Sidonie Bonnec. Une première expérience réussie qu'elles ont souhaité réitérer. "À force d'entendre tellement de choses sur le bien-être, le bio, les régimes végétarien ou végétalien, le véganisme, on a voulu savoir ce qui était vraiment efficace ou relevait de l'outrance totale."

Marie Drucker assume donc être "dans le sens de l'Histoire" et s'intéresser aux sujets prédominants de notre actualité. Une tendance qu'elle a adoptée à la naissance de Jean. "Je ne fais pas la moitié de ce qui est recommandé dans ce guide, mais j'essaie d'avoir quelques réflexes essentiels, comme de ne plus manger de produits transformés." En outre, "elle rince, brosse et sèche les légumes avant de les mouliner à la main, ayant banni les appareils électriques qui détruiraient minéraux et vitamines." Mais qu'à cela ne tienne, Marie Drucker n'est pas une maman stricte et autorise tout de même quelques écarts à son bambin de 4 ans et demi qui se nourrit de "bonbons et de biscuits industriels" de temps à autre. "Je ne lui interdis rien, car je ne veux ni le marginaliser ni le frustrer."

Si elle prend du plaisir à pouponner à l'âge de 44 ans, Marie Drucker n'envisage pas pour autant de donner un frère ou une soeur à son fils. "Ah oui, j'aurais un enfant à 50 ans ? Je ne me pose même pas la question ! Je crois que l'on peut être très heureuse avec un enfant unique." Et ça, la productrice l'a largement prouvé !

Retrouvez l'intégralité de cette interview dans le nouveau numéro de Paris Match en kiosques ce jeudi 14 novembre 2019.