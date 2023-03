Diaporama : Michèle Laroque : Sa belle-fille Constance Baroin enceinte, elle dévoile son joli ventre rond !

3 / 13

Michèle Laroque et François Baroin porteront très prochainement un petit bébé dans leurs bras. Michèle Laroque et son compagnon François Baroin - Soirée du 90e anniversaire de Line Renaud sur le Bateau Potel et Chabot "Pavillon Seine" à Paris le 2 juillet 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE