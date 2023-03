Charlotte Casiraghi en tailleur Chanel exquis : complice avec sa mère Caroline et sa soeur Alexandra, très amoureuse

La sortie familiale monégasque de ce jeudi 30 mars était placée sous le signe de la culture. Pas de sortie avec papa pour Gabriella et Jacques, 8 ans, sagement restés à l'école. Mais une escapade culturelle au Nouveau musée national de Monaco pour le Souverain et quelques-unes des femmes de sa vie ! Le prince Albert s'est rendu dans l'établissement pour un vernissage. Et contrairement à d'autres visites, il n'était cette fois-ci pas au coeur de l'attention.

Le prince Albert a été éclipsé par les autres stars de la famille : sa soeur Caroline, venue accompagnée de ses deux filles, la princesse Alexandra de Hanovre et son chéri Ben Strautmann, ainsi que Charlotte Casiraghi. C'est évidemment en tailleur Chanel, marque dont elle est ambassadrice et donc plus que fidèle, que la femme de Dimitri Rassam a assisté au vernissage de l'exposition Humanoïdes de George Condo. L'artiste était également présent et s'est donné un immense plaisir à présenter ses oeuvres à la famille Grimaldi.

Charlotte Casiraghi était bien plus sage qu'il y a encore quelques jours. Il faut dire que l'événement se prêtait un peu moins aux pas de danse qu'elle a esquissés dans une vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux. Lors du dernier Bal de la Rose sur le thème de Bollywood, dans une robe blanche à paillettes et plumetis, la maman de Raphaël (9 ans) et Balthazar (4 ans) s'est lâchée sur la piste. Une ambiance aux antipodes de celle d'aujourd'hui, bien plus studieuse.

Caroline et Albert, jamais l'un sans l'autre

Lors des derniers événements qui se sont déroulés sur le Rocher, le prince Albert a toujours pu compter sur le soutien et la présence de sa grande soeur Caroline. C'est à ses côtés qu'il a récemment inauguré une nouvelle salle d'une école de danse du Rocher, journée au cours de laquelle un bel honneur a été fait à la princesse. Caroline de Monaco était encore là pour le Bal de la Rose. Un juste retour des choses entre frère et soeur. En janvier dernier, face au deuil après la perte d'un être cher pour Caroline, Maximilien de Sade, Albert avait tenu à l'accompagner pour l'épauler et la soutenir dans ce moment difficile. Famille princière ou non, les liens fraternels restent souvent les mêmes.