Caroline de Monaco : Sa fille Alexandra, chic en cuir avec son chéri Ben, les ex Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay réunis

La semaine s'est terminée en beauté, ou plutôt en mode, pour de nombreuses stars de la musique et du cinéma. Ce vendredi 10 février, le défilé Céline avait lieu au coeur du Palace à Paris, dans le 9ème arrondissement. Si d'autres ont admiré les prestations d'Orelsan, grand vainqueur, Stromae et Angèle aux Victoires de la musique, Catherine Deneuve, sa fille Chiara Mastroianni et son ex-compagnon Benjamin Biolay leur ont préféré le premier rang du show de la maison de mode.

Suzanne Lindon, fille de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain, a retrouvé Vincent Lacoste et Anaïs Demoustier, tous deux stars de Fumer fait tousser, film de Quentin Dupieux sorti l'année dernière avec Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos entre autres. Autre star du cinéma présente : Romain Duris non loin de la princesse Alexandra de Hanovre, fille de Caroline de Monaco et Ernst August.

C'est pour une fois loin du Rocher que la jeune femme de 23 ans s'est montrée. Fan de mode, c'est dans un look décontracté, en mode jean brut, tee-shirt noir et veste en cuir qu'elle s'est affichée au bras de son compagnon Ben-Sylvester Strautmann, qui s'était accordé à sa belle princesse pour l'occasion avec une touche de rock'n'roll grâce à la veste en cuir qu'il avait également sur les épaules.

Bientôt 6 ans de relation

Alexandra de Hanovre a croisé la route de Ben-Sylvester Strautmann pour la première fois en 2016. Ce n'est que l'année suivante, lors d'un match de 8e de finale de Ligue des Champions au stade Louis-II de Monaco, qu'ils ont officialisé leur relation. Depuis, il ne se passe pas un événement sans que Ben ne s'affiche au bras de sa princesse. Résident à Monaco avec ses parents depuis l'âge de 10 ans, le jeune homme de 24 ans s'est rapidement familiarisé avec le Rocher et s'est vite fait une place au sein de la belle-famille.

Discret, sportif et bien élevé, Ben-Sylvester a tout du gendre idéal. Quid d'un mariage entre les tourtereaux ? Pour l'heure, aucune annonce de fiançailles ou de mariage ne semble se préparer malgré presque 6 ans de relation officielle. Mais les jeunes adultes ont le temps de voir venir...