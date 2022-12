Benjamin Biolay réuni avec Chiara Mastroianni : les deux ex complices et unis pour un Noël magique

Lorsqu'on lui demande ce que lui inspire la période de Noël lors d'une interview pour Madame Figaro, Benjamin Biolay répond sans détour et en toute franchise : "Un potentiel d'énorme cafard !". Et pourtant, entre la réédition de son album Saint-Clair agrémentée de deux chansons de Noël revisitées et le show exceptionnel qu'il propose sur Canal + ce mercredi soir, le chanteur est plus que jamais dans l'esprit des fêtes !

En effet, l'artiste s'est lui-même mis aux commandes d'un grand divertissement de Noël en prime time pour la chaîne cryptée intitulé Benjamin Biolay Christmas Show. Le concept : revisiter ses standards de Noël préférés entouré de ses amis depuis le Casino de Paris. Et pour l'occasion, ce sont de nombreux artistes, venus de tous les horizons, qui ont accepté de donner de la voix en solo ou en duo avec Benjamin Biolay. Comme on peut d'ores et déjà le découvrir dans notre diaporama, ont répondu à l'appel : Melvil Poupaud, Yaël Naïm, Pete Doherty et Frédéric Lo, Louane, Elodie Frégé, Kad Merad, Nicolas Duvauchelle, Vincent Dedienne, Jeanne Cherhal, Amel Bent, le groupe Ibeyi et Calogero.

La "femme de sa vie" à ses côtés pour l'occasion

Et ce n'est pas tout, Benjamin Biolay a également convié à son événement son ex Chiara Mastroianni. Les parents d'Anna (19 ans) feront d'ailleurs preuve d'une très grande et belle complicité sur scène dès, comme toujours lorsqu'ils se retrouvent que ce soit dans le cercle privé pour collaborer ensemble. "Chiara, c'est la femme de ma vie, ma moitié, d'un certain point de vue. (...) On reste une famille. (...) Je dis pour blaguer qu'on s'entend mieux maintenant qu'avant ! On a une super relation, c'est vrai", confiait l'artiste à travers les pages de Marie Claire.

Dans son émission, Benjamin Biolay se retrouvera à chaque fin de prestation au bar tenu par Jean-­Charles Clichet, avec son invité. Et en deuxième partie de soirée, un film de 52 minutes emmènera les téléspectateurs dans les coulisses du tournage de ce grand show.

Benjamin Biolay Christmas Show, ce mercredi 21 décembre dès 21h10 sur Canal+