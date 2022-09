Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni : flashback de la nuit "dingue" de la naissance de leur fille

Benjamin Biolay est un artiste. Le genre de talent qui transforme tout ce qu'il touche en disque d'or et statuette dorée. À l'aube de ses 50 ans, Saint-Clair, son nouvel album, s'apprête à sortir. S'il s'annonce prometteur et plein de succès, l'opus n'arrivera sans doute sûrement jamais à la cheville de ses plus belles réussites : ses deux filles. Papa poule discret mais non moins attentif, Benjamin Biolay est revenu sur l'une des nuits qui a marqué sa vie à tout jamais : la naissance de son aînée Anna, fruit de sa relation avec la comédienne Chiara Mastroianni.

Dans les pages de Marie Claire, pour lequel il s'est entretenu au coeur d'une soirée dans un restaurant parisien, Benjamin Biolay s'est confié sur les nuits les plus "dingues" qu'il a vécues jusqu'à présent. Celle où il est devenu papa pour la première fois en fait évidemment partie, "une belle nuit de printemps" : "Ça s'est déclenché à minuit", précise-t-il. La future maman, alors en début de travail, est emmenée par le chanteur à la maternité, trajet au cours duquel ils traversent la plus belle avenue du monde. Loin de se laisser impressionner par son accouchement imminent, Chiara Mastroianni, fumeuse invétérée, pense déjà à l'après : "Sur les Champs, sa maman voulait s'arrêter pour acheter des clopes alors qu'elle ne fumait plus."

Anna a pointé le bout de son nez le 22 avril 2003, pour le plus grand bonheur de ses parents, divorcés depuis 2009. Pas de déchirure publique, d'affrontements au tribunal ni de règlement de comptes par médias interposés. Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni ont passé l'épreuve de la rupture haut la main : "Chiara, c'est la femme de ma vie, ma moitié, d'un certain point de vue. [...] On reste une famille" déclarait-il au sujet de la comédienne. Cette dernière confirmait : "Je dis pour blaguer qu'on s'entend mieux maintenant qu'avant ! On a une super relation, c'est vrai. C'est le fruit d'une volonté, parce qu'on a un enfant ensemble." Une séparation en douceur que tout le monde n'a malheureusement pas la chance de connaître.