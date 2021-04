Benjamin Biolay papa : douleur, inquiétudes... rares confessions à propos de sa fille Anna

Ces derniers mois ont été emplis de joies et de peines pour l'artiste. L'été 2020 aurait dû se faire en musique pour Benjamin Biolay, qui avait prévu de débuter la tournée de son nouveau projet intitulé Grand Prix sur la mythique scène de l'Olympia. Mais en raison de la crise sanitaire actuelle, qui s'étale de plus en plus dans le temps, difficile de savoir quand il pourra fouler à nouveau les planches. Ses nouveaux titres ont, tout de même, trouvé leur chemin jusqu'au public : le chanteur a été sacré à deux reprises aux dernières Victoires de la musique, avec les titres de meilleur artiste et de meilleur album de l'année.

Ça a été très douloureux de chanter cette chanson

Grand Prix s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires et a été récompensé, dans l'émission 50' Inside, d'un disque de platine. L'occasion, également, d'évoquer l'autre fierté de sa vie, celle qui compte si fort depuis près de deux décennies : sa fille Anna, pour laquelle Benjamin Biolay avait écrit Mon Héritage en 2009. "Elle va avoir 18 ans, a-t-il rappelé à Nikos Aliagas. Cette chanson, il n'y a pas un soir où j'ai chanté cette chanson en n'étant pas totalement connecté à ma fille. il y a même eu des soirs où ça a été très douloureux de chanter cette chanson. Dès que je sais ma fille sur la route et que je chante que j'ai pas les nouvelles, je suis capable de partir backstage pour avoir des nouvelles. Je suis avec elle quand je chante ça."

Je suis mal placé pour ne pas l'encourager

Benjamin Biolay ne souhaitait pas intégrer ce titre à l'album La Superbe. C'est pourtant, sans doute, l'une des plus belles balades piano-voix de son répertoire. Mais a-t-elle pour autant inspiré sa fille ? Au point qu'elle devienne, à son tour, artiste ? "Oui, je pense, a expliqué son père. Je suis mal placé pour ne pas l'encourager. C'est merveilleux si elle trouve quelque chose qui lui plaît. La vie est belle." Anna est la fille unique de Benjamin Biolay et de Chiara Mastroianni. S'ils ont divorcé en 2009, les anciens tourtereaux ont su conserver des liens amicaux très forts. Ils ont même incarné un couple, récemment, pour Christophe Honoré au cinéma, dans le film Chambre 212.

"Une famille, c'est une famille, conclut l'artiste aux facette multiples. Il y a des gens qui n'arrivent pas à préserver leur famille, qui n'arrivent pas à préserver leurs rapports avec des gens qui ont été apportés dans leur vie. Je ne les blâme pas, mais je ne les envie pas du tout. Je trouve ça triste. Plus encore aujourd'hui quand une famille c'est ce qu'il y a de plus nécessaire, de plus magnifique, de plus sacré..." Benjamin Biolay est également papa d'une petite fille de 2 ans, qui vit en Argentine. S'il a un appartement à Buenos Aires, il vit difficilement la séparation géographique qu'impose souvent son métier...