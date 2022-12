Benjamin Biolay sosie de sa fille Anna, née de son couple avec Chiara Mastroianni : ressemblance frappante et compliquée

"Je l'ai tout de suite regardée comme les autres comédiennes, en me disant parfois 'Tiens, c'est pas con ce qu'elle a fait lors de cette séquence'. Elle chante aussi très bien, mais j'avoue que je ne sais pas si c'est dans les gênes et je ne parle pas des miens, elle a une réelle aisance quand elle joue la comédie. C'est assez impressionnant à observer," a ensuite confié l'interprète, compositeur, auteur, acteur et désormais animateur qu'on retrouvera le 21 décembre sur Canal+ pour son show de Noël plein de guest-stars.

Fier de sa fille, serein avec son ex

Depuis 2009, Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni ne sont plus en couple mais ils ont gardé une belle relation et collaborent aussi ensemble, pour le plus grand bonheur de leur grande fille. Dans Marie Claire, celui qui est aussi papa d'une petite Louise déclarait notamment : "Chiara, c'est la femme de ma vie, ma moitié, d'un certain point de vue. [...] On reste une famille. (...) Je dis pour blaguer qu'on s'entend mieux maintenant qu'avant ! On a une super relation, c'est vrai. C'est le fruit d'une volonté, parce qu'on a un enfant ensemble."

La Rosalie est une réalisation de Stéphanie di Gusto, à qui l'on doit l'oeuvre fascinante La Danseuse avec Soko et Lily-Rose Depp. Ce film est une libre adaptation de de la vie de Clémentine Delait, la femme à barbe célèbre du XIXème siècle. Au casting, on retrouvera Benoît Magimel, Guillaume Gouix et Gustave Kervern mais avant tout, dans le premier rôle, Nadia Tereszkiewicz, révélation des Amandiers. C'est d'ailleurs cette talentueuse comédienne qui joue dans le clip du dernier tube de Benjamin Biolay, Comment est ta peine.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Télé 7 Jours du 12 décembre 2022