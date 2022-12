Marina Foïs en cuir, fourrure et baggy, elle retrouve un grand compagnon d'aventure !

L'aventure se poursuit pour la réalisatrice Sylvie Verheyde. Après avoir rencontré le succès auprès de la critique et du public avec son film Stella, en 2008, la cinéaste est de retour en salles obscures avec une suite très attendue, Stella est amoureuse, qui sortira en France le 14 décembre 2022. Bientôt, bientôt ! En attendant, le long-métrage a été présenté aux spectateurs lors d'une avant-première organisée au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles de Paris le 8 décembre. Une jolie occasion pour l'équipe de se retrouver, mais aussi de défendre le fruit de son travail auprès d'une première audience.

L'avant-première du film Stella est amoureuse s'est déroulée, dans la joie et la bonne humeur, en présence de Sylvie Verheyde et de ses acolytes. Le public a ainsi pu croiser Flavie Delangle, héroïne du long-métrage, mais aussi Marina Foïs, Paul Manniez, Prune Richard, Leonie Dahan-Lamort, Louise Malek, Agathe Saliou ou encore le chanteur et acteur Benjamin Biolay. Ce deuxième opus se déroule à l'an 1985. Il raconte le premier été passé par Stella sans ses parents, mais avec le soleil et les copines, puis se centre sur l'année du baccalauréat, les doutes qui l'accompagnent, les peurs adolescentes, les rencontres, les premiers amours - comme le titre du film l'indique !

Qui est Flavie Delangle, l'héroïne du film ?

S'il y a bien un nom à retenir sur cette affiche, c'est celui de Flavie Delangle, qui tient ici le premier rôle du film Stella est amoureuse. Âgée de 20 ans, la jeune femme ne se destinait pas spécialement, initialement, à une carrière d'actrice puisqu'elle était diplômée d'un CAP Petite enfance et qu'elle pratiquait la gymnastique rythmique à haut niveau. A l'âge de 13 ans, toutefois, elle s'est lancée dans l'acting en intégrant le cast du court-métrage Marlon, de Jessica Palud. Davantage connue pour le rôle de Lola Lecomte dans la série télévisée Skam France, elle signe, avec ce nouveau projet de Sylvie Verheyde, sa première fois au cinéma. Rendez-vous le 14 décembre 2022 pour découvrir tout ça.