Benjamin Biolay : Anna et Chiara, des femmes "très importantes" pour lui, touchantes confidences

Benjamin Biolay n'est pas qu'un excellent comédien et l'un des chanteurs les plus talentueux de sa génération. Outre sa personnalité artistique qu'il exploite pour lui et pour les autres, Benjamin Biolay est également un père de famille : celui d'Anna, 19 ans et d'une autre petite fille de trois ans restée vivant en Argentine. S'il est loin de sa petite dernière, l'artiste de 49 ans a la chance de pouvoir voir régulièrement sa plus grande, née de son mariage avec la comédienne Chiara Mastroianni, fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve.

Invité d'En aparté ce mardi 20 septembre pour promouvoir la sortie de son nouvel album Grand Prix, Benjamin Biolay a accepté de se confier sur sa vie de papa, ses relations avec son ex-femme et l'évidence de la transmission entre un parent et son enfant. Si la musique est toute sa vie, il affirme qu'elle prend donc naturellement beaucoup de place dans celle de ses filles : "C'est tellement présent dans ma vie que c'est présent dans la leur. La musique, le cinéma mais aussi les défauts..." admet-il. S'il ne précise pas lesquels, c'est avec une grande fierté et un sourire au coin des lèvres que Benjamin Biolay évoque les femmes les plus importantes de sa vie.

Divorcé de Chiara Mastroianni depuis 2009, Benjamin Biolay n'en a pas moins gardé des liens forts avec elle. Les anciens tourtereaux sont d'ailleurs toujours aussi proches qu'avant : "Ce n'est pas parce que l'on divorce que l'on n'est plus une famille. C'est notre façon de voir les choses. C'est intime. [...] Ma fille, sa mère et sa grand-mère sont très importantes pour moi comme mes parents et mes soeurs."

Récemment dans Marie Claire, Benjamin Biolay revenait sur les dessous de la relation qui le lie encore et toujours à la mère de sa plus grande fille : "Chiara, c'est la femme de ma vie, ma moitié, d'un certain point de vue. [...] On reste une famille." Des propos tenus également par la principale intéressée : "Je dis pour blaguer qu'on s'entend mieux maintenant qu'avant ! On a une super relation, c'est vrai. C'est le fruit d'une volonté, parce qu'on a un enfant ensemble." Une complicité qu'ils n'hésitent pas à afficher sur les tapis rouges pour le plus grand plaisir du public.