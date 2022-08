"J'aurais dû..." : Benjamin Biolay dévoile le regret qu'il a pour sa fille Anna

Avec sa voix sombre et son charme ténébreux, Benjamin Biolay n'est pas vraiment du genre à se confier sur sa vie privée et ses états d'âme dans tous les journaux. A 49 ans, le chanteur préfère en général saupoudrer ses textes de son expérience, de ses désirs et de ses frustrations, plutôt que de s'épancher là-dessus en interview.

Mais ce jeudi 25 août, il a fait une petite entorse à sa règle en se confiant sur ses filles dans le nouveau numéro de Paris Match, et plus particulièrement sur son aînée, Anna, née en 2003 de son mariage passé avec l'actrice Chiara Mastroianni. Agée de 19 ans désormais, la jeune fille semble bien décider à suivre les traces de ses parents, qui sont chanteurs et acteurs tous les deux.

"Elle a passé des castings pour des rôles au cinéma, elle a déjà fait quelques tournages", explique-t-il. On se souvient d'ailleurs que la jeune fille était apparue il y a peu dans un téléfilm sur Arte. Mais pas question pour lui de la forcer : "Après, elle n'a que 19 ans, elle chante de mieux en mieux, elle commence à gratter des textes, je ne vais pas lui mettre la pression. Mais j'ai été trop laxiste sur un point : je ne l'ai pas mise au solfège parce que moi, enfant, ça m'avait vraiment gonflé. Mais j'aurais dû."

Un point qui aurait pu aider la jeune femme à chanter plus vite et qu'il envisage de faire avec sa deuxième fille, née il y a trois ans d'une histoire d'amour en Argentine et qu'il ne voit presque pas. Pourtant, il sent déjà qu'elle pourrait également être une artiste. "Elle n'a que 3 ans mais je la sens musicienne. Donc oui, je vais la mettre au solfège dès qu'elle arrivera en France. Je n'ai toujours pas pu retourner en Argentine – où elle grandit – à cause de la crise sanitaire. C'est une petite fille qui ne touche pas un écran, sans qu'on ait eu besoin de lui interdire quoi que ce soit. Elle a son monde, elle préfère le dessin, la musique", raconte-t-il dans de rares confidences.

Et à la question de l'héritage culturel de la jeune Anna, dont la famille est extrêmement connue, pas de quoi inquiéter le chanteur : "Le monde lui rappelle sans cesse qu'elle est la fille de Chiara, la petite fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni, mais elle s'en tape" révèle-t-il en toute franchise. "C'est aussi ma fille, la petite-fille de ses grands-parents Biolay qui vivent dans le Beaujolais. Elle est à l'aise dans les deux milieux, tout en ayant pleinement conscience de ces racines plus provinciales et plus populaires. C'est chouette". Un papa fier de sa fille !