Benjamin Biolay honnête sur son alcoolisme : "Je descendais des bouteilles de vodka comme du petit-lait"

Benjamin Biolay qui incarne Julien Lacoste dans la série Rebecca (TF1) aux côtés d'Anne Marivin, Clotilde Courau et Samir Guesmi, a longtemps souffert de problèmes d'alcool. L'acteur de 48 ans, papa d'Anna (18 ans) qu'il a eu avec son ancienne compagne Chiara Mastroianni et d'une deuxième fille dont on ignore le nom, n'a jamais caché ses habitudes destructrices, qui appartiennent désormais au passé. "Je buvais trop, c'est le piège de la timidité. Je descendais des bouteilles de vodka comme du petit-lait, je n'avais pas l'impression d'être ivre alors que j'étais un chaos ambulant", déclarait-il au magazine Grazia en 2012.

L'interprète de Grand Prix a su réagir à temps. Et pour éviter le pire, il ne prend plus aucun risque. "Je me suis soigné à la dure, je m'interdis d'avoir de l'alcool chez moi parce que je sais qu'au moindre coup de détresse ou de sentiment d'injustice, je vais plonger. C'est un engrenage dont je ne veux plus. Je traîne moins la nuit aussi, même si j'ai toujours autant de mal à m'endormir, je commence à trouver agréable de rester chez moi. Et si je sors, c'est pour m'amuser, pas pour me saouler. J'ai changé, enfin, je crois..."

Benjamin Biolay, qui a connu une histoire avec la chanteuse Vanessa Paradis, a su combattre ses vieux démons. En 2016 dans les colonnes du Parisien, il confiait avoir définitivement fait table rase du passé. "Avant, j'étais une machine à m'autodétruire. Je pouvais me finir tout seul chez moi, par l'alcool, les médicaments, la tristesse : ne pas dormir, mal manger. Depuis, je prends soin de moi. Je fais attention à ma santé, je fais du sport".

Benjamin Biolay partage aujourd'hui sa vie entre son art (la musique, le cinéma) et sa famille. Jeune papa, de deux filles dont on ne sait pas grand chose, il n'hésite pas à aller à l'autre bout du monde pour passer du temps avec l'une d'elles, qui vit en Argentine, comme il l'a révélé en 2020 dans Jours de France.

Il a également expliqué avoir mal vécu les périodes de confinement. "J'ai vécu des heures difficiles. Certes, en famille, avec ma grande fille, mais coincé à Paris, loin de la maison où j'aime séjourner, du côté de Sète. Loin de ma petite fille, qui vit en Argentine. Et absolument stupéfait de ce que nous vivions. Je m'interroge encore sur ceux qui ont prétendu avoir adoré ce moment. Moi je l'ai eu en détestation".