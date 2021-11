Benjamin Biolay et son mariage "cheap" avec Chiara Mastroianni : "On aurait dû se lever plus tôt"

Entre 2002 et 2009, Benjamin Biolay - actuellement à l'affiche de Rebecca, diffusé ce jeudi 2 novembre 2021 sur TF1 - était marié à la belle Chiara Mastroianni. Une relation de sept ans qui s'est malheureusement soldée par une rupture inattendue. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Madame Figaro en 2017, les parents d'Anna (née en 2003) s'étaient retrouvés et n'avaient pas hésité à se remémorer leur idylle.

L'amour n'est sans doute plus au coeur de leur relation et pourtant, Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni maintiennent depuis leur divorce une belle amitié. Au sujet de leur mariage célébré en 2002, ces derniers avaient raconté un souvenir commun : celui d'une cérémonie très modeste. "Notre mariage était assez cheap", avait rapidement avoué le chanteur français. Une cérémonie qui s'était déroulée à vitesse grand V puisque les deux ex s'étaient visiblement mal préparés.

"On aurait dû se lever plus tôt. Je me suis levée une demi-heure avant la mairie. Sur les photos, j'ai les yeux du petit déjeuner...", avait ajouté la fille de Marcello Mastroianni et de Catherine Deneuve, non sans humour. Une union qui a "duré", racontait l'actrice et chanteuse, et qui a été sauvée par l'intervention de sa mère. Car pour l'occasion, Catherine Deneuve "avait bien fait les choses" en préparant un lâché de "colombes sur la place Saint-Sulpice".

Une famille toujours aussi soudée

Lors de son intervention dans Une journée avec Brassens en octobre dernier, Benjamin Biolay s'était exprimé sur la relation qu'il entretient encore avec la famille Mastroianni. "Ma fille, sa mère et ma belle-mère [Catherine Deneuve, NDLR] comptent plus que tout pour moi", avait-il indiqué. Et de conclure, non sans fierté : "Si j'ai réussi quelque chose, c'est ça. Avec Chiara, on se voit quotidiennement. On reste une famille.''