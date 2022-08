"C'est difficile" : Benjamin Biolay, père privé de sa fille de 3 ans qui vit en Argentine, il veut qu'elle déménage

Benjamin Biolay est l'heureux papa de deux enfants. Précisément de deux filles, Anna (19 ans, née de son histoire passée avec Chiara Mastroianni) et une petite dont le prénom est toujours tenu secret (3 ans, dont on ne connait pas l'identité de la maman). Interrogé par Paris Match, il n'a pas caché que la distance qui le sépare de la plus jeune, qui vit en Argentine, est particulièrement dure à supporter.

"C'est difficile. On va voir comment la vie se passe. D'autant que l'Argentine n'est pas dans un état réjouissant. Fatalement, j'aimerais qu'elle grandisse en France, parce que c'est aussi chez elle", confie Benjamin Biolay, lequel avait précédemment évoqué dans les pages du même magazine le fait qu'il avait un appartement à Buenos Aires et qu'il y passait "un tiers de l'année". Mais, entre temps, la pandémie de coronavirus est venue tout chambouler... Ainsi, il désespère de revoir sa fille. "Je n'ai toujours pas pu retourner en Argentine - où elle grandit - en raison de la crise sanitaire", assure-t-il. Depuis plusieurs mois l'Argentine a toutefois rouvert ses frontières aux voyageurs internationaux et, depuis avril 2022, des mesures simplifiées ont même été mises en place pour entrer sur le territoire : il faut compléter et remplir un formulaire 48H en amont déclarant l'absence de symptômes et présenter une attestation d'assurance d'assistance médicale.

Elle a son monde

Loin de sa fille, Benjamin Biolay a cependant des nouvelles d'elle régulièrement. "Je la sens musicienne (...) je vais la mettre au solfège dès qu'elle arrivera en France (...) C'est une petite fille qui ne touche pas un écran, sans qu'on ait eu besoin de lui interdire quoi que ce soit. Elle a son monde, elle préfère le dessin, la musique. Elle est au lycée français de Buenos Aires", a-t-il détaillé non sans fierté. Quant à son aînée, Anna, après quelques castings pour le cinéma, elle se tourne à son tour vers la musique. "Elle chante de mieux en mieux, elle commence à gratter des textes, je ne vais pas lui mettre la pression", dit-il, ajoutant regretter de ne pas l'avoir inscrite plus jeune au solfège. Une erreur qu'il compte donc réparer avec sa cadette.

Les confidences de Benjamin Biolay sont à retrouver dans Paris Match, édition du 25 août 2022.