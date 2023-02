Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri, énorme mais superbe projet en vue

Charlotte Casiraghi risque de ne pas voir souvent son mari Dimitri Rassam dans les prochains mois. Le cinéaste de 41 ans a un projet sur le feu et pas n'importe lequel : sans doute l'un des plus gros défis de sa carrière de producteur. D'après les informations de BFM TV, Dimitri Rassam s'est associé à Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, à qui l'on doit l'excellent Le Prénom, pour porter à l'écran l'un des plus célèbres romans d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, film dont la sortie est d'ores et déjà prévue pour le 23 octobre 2024.

"Le Comte de Monte-Cristo est l'une des plus grandes histoires jamais racontées. [...] Notre film suivra le point de vue d'Edmond Dantès, le premier super-héros français, qui passe de la lumière à l'ombre, et devient l'incarnation du vengeur masqué" ont expliqué Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, qui occuperont les postes de réalisateurs. Pour le premier rôle, leur choix s'est porté sur Pierre Niney d'après les informations de Variety. Un talent brut sur lequel ils ont bien fait de miser et qui devrait donner encore plus de chance au film au moment de sa sortie, sans nul doute déjà très attendue par le milieu du cinéma et les cinéphiles.

Le 7ème art dans le sang

Dimitri Rassam n'est pas tombé dans la marmite du cinéma par hasard. S'il n'a pas produit de superproduction comme Astérix, dont le dernier volet est toujours en salles, la liste est déjà longue : outre Le Prénom, il a également produit des films tels que Papa ou maman, Le petit prince pour lequel il a décroché le César du Meilleur Film, Le Meilleur reste à venir, Envole-moi et plus récemment Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon.

Sa passion pour le cinéma, c'est à ses parents qu'il la doit. Dimitri Rassam n'est autre que le fils de Carole Bouquet, star du cinéma français mais aussi de Jean-Pierre Rassam, grande figure du cinéma, emporté par une consommation de médicaments en 1985. Le producteur d'origine syrienne a transmis le virus à son fiston. Dimitri Rassam ne pouvait pas lui rendre meilleur hommage qu'en faisant perdurer la passion et le talent de son papa trop tôt disparu.