Diaporama : Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri, énorme mais superbe projet en vue

22 / 22

Charlotte Casiraghi et son compagnon Dimitri Rassam - 65ème édition du Bal de la Rose donné au profit de la Fondation Princesse Grace sur le thème de la Riviera, une idée de K. Lagerfeld, à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco, le 30 mars 2019. © Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage People attend the Rose Ball 2019 to benefit the Princess Grace Foundation on March 30th, 2019 at the Sporting Monte-Carlo – Salle des Etoiles in Monaco. The theme of this year event will be the one chosen by the legendary designer K. Lagerfeld, it is "The Riviera". © BestImage, © Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage