Guillaume Canet dévoile des images inédites de Jérôme Commandeur sur le tournage d'Astérix, grosse affiche !

Déjà très populaire, Jérôme Commandeur a encore marqué des points du côté de ses fans, très amusés de voir leur idole dans cette situation : "Il me fait rire même quand il dort", "Il est cuit le chef", "Ce moment où tu sens la tête partir, le meilleur !", "Le parfait fonctionnaire", "Les scènes après le déjeuner", "Meilleur choix possible pour ce rôle", "Il devait être chargé le gueuleton !" Jérôme Commandeur n'a pas réagi pour l'instant mais on imagine clairement qu'une petite vengeance est en préparation.

Un tournage fatigant

Jérôme Commandeur n'est pas le seul à avoir souffert sur le tournage d'Astérix. Il n'a pas le même âge mais Pierre Richard s'est confié sur les conditions difficiles qu'il avait endurées pendant les prises. Touché par des crises d'arthrite, l'acteur de 88 ans avait très mal au genou, le forçant à se servir de béquilles pour se déplacer. Mais une béquille sur Panoramix, le rôle que Guillaume Canet lui avait attribué, c'est comme laisser Obélix prendre de la potion magique, c'est interdit : "Quand on disait 'moteur !', on me les enlevait pour me donner un gros bâton en bois. Je ne pouvais pas avancer deux mètres tellement j'avais mal, a-t-il confié à Le Matin. Le paradoxe était aussi que je ne pouvais pas marcher, mais je ne supportais pas d'être assis. Je vous laisse imaginer mon humeur, après trois heures au maquillage." Qu'il se rassure, Pierre Richard n'a pas fait tout ça pour rien. Le film est une réussite !