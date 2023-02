"Ça fait un bien fou" : Guillaume Canet fait des visites surprises dans les cinémas qui diffusent son film Astérix !

Mercredi 1er février 2023 était un grand jour pour Guillaume Canet. Aux commandes du dernier Astérix, après une longue attente et des péripéties sans fin lors du tournage, le réalisateur a enfin dévoilé son long-métrage en salles obscures. Samedi 4 février, celui qui incarne lui-même l'irréductible gaulois dans le film s'est introduit en secret dans les salles de cinéma qui diffusaient Astérix.

Il a documenté ses visites surprises sur sa story Instagram : "Hier samedi, petites visites surprises dans les salles pour vous remercier encore d'être si nombreux à venir découvrir le film" a-t-il écrit en légende d'une vidéo où il se filme au moment d'interpeller les spectateurs d'une salle de cinéma. Face caméra, on voit alors le mari de l'actrice désormais hollywoodienne Marion Cotillard descendre l'escalier vers l'écran en retirant son bonnet, avant de se retourner vers la salle : "Bonsoir ! Bonsoir ! Je voulais juste vous faire un petit coucou".

Il ne faut qu'une seconde aux spectateurs pour comprendre ce qu'il se passe. C'est alors que sous un tonnerre d'applaudissements, le réalisateur tout sourire tente de poursuivre son discours "Bonsoir... ça va ? Bonsoir à toutes et à tous !", scande-t-il avant que la vidéo ne se coupe. Les fans venus découvrir le film ne s'y attendaient pas et ont du d'autant plus apprécier la séance !

Des salles combles : un soulagement pour Guillaume Canet

Voir les cinémas faire salles combles, c'est tout ce que demandait Guillaume Canet après un tournage aussi long qu'intense. Pour cause, le papa de Marcel et Louise encaisse une pression monstre depuis qu'il a décroché cette réalisation. Un challenge de taille pour celui qui avait confié avec humour avoir hésité entre incarner le petit gaulois ou Jules César, campé par Vincent Cassel : "À la lecture du scénario, j'ai vu qu'il ressemblait aux personnages que j'aime écrire. Un type un peu tyrannique, dépressif et parfois complètement à l'ouest. Peut-être que j'y ai vu certaines similitudes avec ma propre vie", avait-t-il confié dans les colonnes de Télé Star le 30 janvier dernier. Un peu déboussolé, donc !

Une sacrée pression quand on sait que l'enjeu était colossal pour Guillaume Canet. En effet, le film franchisé a bénéficié d'un budget hors norme de 64 millions d'euros. De quoi payer le casting 5 étoiles rassemblant notamment Marion Cotillard , Gilles Lellouche , Vincent Cassel , Jonathan Cohen ou encore la chanteuse Angèle. M

ais une vraie source de stress pour Guillaume Canet : "Un film comme ça, il est beaucoup attendu par le métier. Ils sont très sympathiques avec moi, ils savent que si ce film-là ne marche pas, il n'y en aura pas forcément beaucoup d'autres aujourd'hui en France [...] Si un film comme ça ne marche pas, il n'y a plus un financier qui va mettre de l'argent dans les films", avait-il notamment expliqué sur France Inter. Pari réussi pour l'heure comme l'a souligné Guillaume Canet sur Instagram à l'issue du premier jour, remerciant les "466.703 premiers spectateurs".