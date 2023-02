"Je vous laisse imaginer mon humeur" : Pierre Richard a souffert sur le tournage d'Astérix et Obélix, L'empire du milieu

Pierre Richard pourrait largement profiter d'une retraite bien méritée à son âge. Mais à 88 ans, à l'heure où de nombreux Français manifestent contre la réforme, l'acteur poursuit sa carrière sur les plateaux de tournage. Cette année, il est à l'affiche de pas moins de trois films parmi lesquels Jeanne du Barry de Maïwenn, dans lequel il donne la réplique à Johnny Depp ou encore Léo et Moi de Victoria Bedos. Il a aussi pris part à l'aventure Astérix et Obélix, L'empire du milieu de Guillaume Canet, en salles depuis le 1er février. Un tournage sur lequel il n'a pas laissé sa peau mais beaucoup de mobilité.

Interviewé par le site suisse Le Matin, le mari de Ceyla Lacerda est revenu sur les conditions de tournage. Si tout s'est bien déroulé de manière générale, Pierre Richard, interprète du personnage du druide Panoramix, est parti avec un sacré handicap qui lui a presque ruiné son expérience : "Je n'ai pas tourné longtemps, car à l'époque j'avais encore très mal à ma jambe gauche. J'avais une crise d'arthrose énorme. Je venais sur le tournage avec des béquilles et, quand on disait 'moteur !', on me les enlevait pour me donner un gros bâton en bois. Je ne pouvais pas avancer deux mètres tellement j'avais mal."

S'il a la chance que rien ne se soit vu au montage final et que le film soit "très beau et très bien filmé", il affirme qu'il a grandement souffert dans toutes les situations : "Le paradoxe était aussi que je ne pouvais pas marcher, mais je ne supportais pas d'être assis. Je vous laisse imaginer mon humeur, après trois heures au maquillage..." Et pas de potion magique pour faire passer la douleur, malheureusement.

Des crises d'arthrose à répétition

Fin 2021, l'acteur avait été contraint de prendre la parole après de vives inquiétudes suscitées par l'annulation de plusieurs représentations de la pièce Monsieur X. Certes, sa santé lui joue des tours mais hors de question de tirer la sonnette d'alarme et d'évoquer le pire. "Rassurez-vous, j'ai simplement une arthrose du genou, ce qui me condamne pour l'instant à marcher avec une béquille. J'étais avec deux, je suis avec une, bientôt j'en aurai plus. Enfin, évidemment c'est long, mais ce n'est que ça (...) Je vais très bien, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'en aurai moi aussi des bonnes en famille", déclarait-il à l'époque. De quoi rassurer les fans les plus inquiets.