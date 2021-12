Pierre Richard très remonté : il dévoile ce dont il souffre et pousse un coup de gueule

Roi des gaffes, sourire légendaire, bonne humeur... Pierre Richard n'est pas l'un des acteurs préférés des Français pour rien. Mais, ce vendredi 24 décembre, il n'avait pas le coeur à rire, bien au contraire. Très remonté, il a pris la parole en vidéo sur Twitter afin de faire le point sur son état de santé.

Pierre Richard, qui ne pourra pas jouer les représentations de la pièce Monsieur X - signée Mathilda May et qui a valu au comédien un Molière l'an dernier - en janvier ni en tournée, a tenu à mettre les choses au clair concernant sa santé. "Après France Dimanche, c'est Voici qui s'obstine à laisser entendre que je suis peut-être condamné. Je trouve ça ignoble, indécent. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est pas vrai. Si c'était vrai je n'aurai pas tourné un film pendant huit semaines [il est attendu dans Les vieux fourneaux 2 : Bons pour l'asile, NDLR]. Le médecin des assurances ne l'aurait pas permis. Et puis si c'était vrai, ce serait encore pire (...) ce serait annoncer à tout le monde quelque chose que j'ai le droit de cacher", a-t-il d'abord relaté.

L'acteur des films cultes La chèvre, Les compères ou encore Le grand blond avec une chaussure noire a ensuite adressé un message à ses fans pour révéler la maladie dont il souffre actuellement. "Rassurez-vous, j'ai simplement une arthrose du genou, ce qui me condamne pour l'instant à marcher avec une béquille. J'étais avec deux, je suis avec une, bientôt j'en aurai plus. Enfin, évidemment c'est long, mais ce n'est que ça (...) Je vais très bien, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'en aurai moi aussi des bonnes en famille", a-t-il ajouté.