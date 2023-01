Charlotte Casiraghi et sa belle-mère Carole Bouquet, très chic avec ses lunettes : réunies chez Chanel, le duo inséparable !

Les températures glaciales de cette froide journée du mardi 24 janvier n'ont pas fait renoncer les férus de mode à la Fashion Week de Paris. En ce début de semaine, les stars se sont ruées dans l'enceinte du mythique Grand Palais près des Champs-Elysées pour admirer la nouvelle collection de la maison Chanel. Au programme, l'éternel tweed de la griffe, robe de mariée et robes fluides. Un univers dans lequel a plongé le public et les fans, dont Carole Bouquet et Charlotte Casiraghi faisaient partie.

L'actrice de 65 ans et sa belle-fille de 36 ans, égéries Chanel, ont toutes les deux débarqué dans des tenues 100% de la maison. La première avait misé sur la sobriété, emmitouflée dans un long manteau noir que venaient décorer un sautoir et un sac en bandoulière. Une tenue qui détonnait avec celle de l'héritière monégasque. Charlotte Casiraghi était vêtue d'un costume pantalon rose pâle et blanc et d'un sac à main assorti.

Les deux femmes de la vie de Dimitri Rassam ont chacune pris place sur le front row. Carole Bouquet a pris place à côté de Marion Cotillard et Tilda Swinton, autres ambassadrices de charme de la maison Chanel quand Charlotte Casiraghi a posé tout sourire au côté de Vanessa Paradis, venue sans sa fille Lily-Rose Depp.

Carole Bouquet et Charlotte Casiraghi, deux femmes fortes

La bonne entente entre Carole Bouquet et sa belle-fille Charlotte Casiraghi s'est vite installée. Il faut dire que quand on porte un amour sans faille au même homme, certes d'une manière différente, ça rapproche. Mais les aléas de la vie ont fait que les deux femmes se sont rapidement comprises. Alors qu'elle n'a que 4 ans, Charlotte Casiraghi perd son père, Stefano Casiraghi, dans un accident nautique au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat dans le Sud de la France. De son côté, Carole Bouquet a perdu son compagnon de l'époque, Jean-Pierre Rassam, père de Dimitri Rassam, en 1985. Se retrouver privée aussi brutalement d'un homme aussi important à leurs yeux a renforcé les liens déjà évidents entre Charlotte Casiraghi et Carole Bouquet, forcément.