Caroline de Monaco : La princesse surprise et très émue pour un événement spécial, Albert à ses côtés

Si tout lancement, inauguration et coup d'envoi est un pur plaisir à honorer pour les membres de la famille princière monégasque, le rendez-vous de ce lundi 6 mars avait un goût plus particulier que prévu pour Caroline de Monaco. La princesse de Hanovre était attendue à l'Académie de Danse Princesse Grace à Monaco en ce début de semaine. Elle n'avait pas fait le déplacement seule puisque c'est accompagnée de son frère, le prince Albert, qu'elle a rencontré les directeurs, professeurs et élèves de l'école.

L'Académie s'est offert un studio supplémentaire, lumineux et flambant neuf, que le frère et la soeur sont donc venus inaugurer. Après un petit tour des locaux, Caroline et Albert de Monaco se sont tous les deux munis d'une paire de ciseaux pour couper la banderole aux couleurs monégasques qui bloquait le passage aux escaliers menant à la nouveauté ! Une fois cette tâche effectuée, ils ont été conduits au coeur du nouveau studio. Et quelle ne fut pas la surprise de la princesse de découvrir qu'il portait son nom !

En arrivant dans la grande salle, Caroline et Albert ont pris place sur des chaises installées au préalable pour assister à une représentation privée des élèves de l'Académie. A l'issue de ce spectacle au cours duquel le prince et la princesse en ont pris plein les yeux et ont admiré le talent des jeunes pensionnaires, Caroline de Monaco a été invitée par le directeur des lieux Luca Masala (qu'elle avait elle-même nommé directeur en 2009) à dévoiler la plaque inaugurale, moment où elle a pu constater que le studio portait donc son nom, non sans émotion.

Un bel hommage au prince Rainier et à la princesse Grace

L'Académie n'est pas récente. C'est en 1975, sur décision du prince Rainier et de la princesse Grace, qu'elle voit le jour dans le but de promouvoir les talents et d'en faire une école de la vie. La princesse Caroline en a depuis repris les rênes, reste très impliquée dans son développement et fière de pouvoir assurer sa pérennité. Sûrement la raison pour laquelle l'Institution lui a rendu ce bel hommage en donnant son nom à l'un des studios...