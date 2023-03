Diaporama : Caroline de Monaco : La princesse surprise et très émue pour un événement spécial, Albert à ses côtés

1 / 31 Caroline de Monaco : La princesse surprise et très émue pour un événement spécial, Albert à ses côtés

2 / 31 La princesse Caroline de Hanovre a inauguré un nouveau studio de danse à l'Académie de Danse Princesse Grace de Monaco au côté de son frère le prince Albert Le prince Albert II de Monaco et la princesse Caroline de Hanovre ont inauguré à Monaco, le nouveau studio de l'Académie de Danse Princesse Grace. Ce studio a été nommé "Studio Caroline". Son altesse royale de Hanovre a dévoilé la plaque en compagnie du directeur de l'académie, Luca Masala et a été très émue en découvrant cette plaque. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

3 / 31 Après avoir rencontré directeurs, professeurs et élèves, le frère et la soeur ont été invités à découvrir le nouvel espace Le prince Albert II de Monaco et la princesse Caroline de Hanovre ont inauguré à Monaco, le 6 mars 2023, le nouveau studio de l'Académie de Danse Princesse Grace. Ce studio a été nommé "Studio Caroline". Son altesse royale de Hanovre a dévoilé la plaque en compagnie du directeur de l'académie, Luca Masala et a été très émue en découvrant cette plaque. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

4 / 31 Ils ont pris place pour assister à une représentation privée de la troupe Le prince Albert II de Monaco et la princesse Caroline de Hanovre ont inauguré à Monaco, le 6 mars 2023, le nouveau studio de l'Académie de Danse Princesse Grace. Ce studio a été nommé "Studio Caroline". Son altesse royale de Hanovre a dévoilé la plaque en compagnie du directeur de l'académie, Luca Masala et a été très émue en découvrant cette plaque. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

5 / 31 Un spectacle au cours duquel Caroline et Albert en ont pris plein les yeux Le prince Albert II de Monaco et la princesse Caroline de Hanovre ont inauguré à Monaco, le 6 mars 2023, le nouveau studio de l'Académie de Danse Princesse Grace. Ce studio a été nommé "Studio Caroline". Son altesse royale de Hanovre a dévoilé la plaque en compagnie du directeur de l'académie, Luca Masala et a été très émue en découvrant cette plaque. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

6 / 31 La princesse Caroline a ensuite été invitée à dévoiler la plaque inaugurale du studio. Moment où elle a donc découvert qu'il portait son nom Le prince Albert II de Monaco et la princesse Caroline de Hanovre ont inauguré à Monaco, le 6 mars 2023, le nouveau studio de l'Académie de Danse Princesse Grace. Ce studio a été nommé "Studio Caroline". Son altesse royale de Hanovre a dévoilé la plaque en compagnie du directeur de l'académie, Luca Masala et a été très émue en découvrant cette plaque. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

7 / 31 Un hommage qui l'a beaucoup émue et pour lequel elle a chaudement remercié Luca Masala, le directeur de l'Académie. Le prince Albert II de Monaco et la princesse Caroline de Hanovre ont inauguré à Monaco, le 6 mars 2023, le nouveau studio de l'Académie de Danse Princesse Grace. Ce studio a été nommé "Studio Caroline". Son altesse royale de Hanovre a dévoilé la plaque en compagnie du directeur de l'académie, Luca Masala et a été très émue en découvrant cette plaque. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

