Caroline de Monaco encore endeuillée, nouvel adieu à un proche : Albert et son fils Pierre à sa rescousse

Décidément, les sombres journées s'enchaînent pour les membres de la famille Grimaldi. Quelques jours seulement après la cérémonie d'adieu organisée pour l'archevêque Mgr Barsi, qui avait officié de grands événements de la famille princière comme le mariage de Charlène et Albert ou le baptême des jumeaux Gabriella et Jacques, les voilà de nouveau confrontés à la mort d'une personne qu'ils ont bien connu : Maximilien de Sade.

Le marquis s'est éteint le 29 décembre dernier, quelques jours seulement avant le passage à la nouvelle année. Il avait 89 ans. Impossible pour le prince Albert, sa soeur Caroline de Hanovre et le fils de cette dernière, Pierre Casiraghi, de ne pas se réunir auprès des proches du défunt pour un ultime adieu. Le frère et la soeur ont fait front, Pierre restant au côté de sa maman, visiblement très affectée par cette nouvelle perte, entre deux échanges avec d'autres convives. Emmitouflée dans un élégant manteau long noir, Caroline est restée digne, son visage protégé par le port d'un chapeau noir en velours.

En plus du roi Philippe de Belgique, du prince Hassan de Jordanie, du prince Alexander et de la princesse Mahkameh de Schaumbourg-Lippe ou encore du Landgrave Donatus de Hesse, Caroline de Hanovre a également croisé la route du prince Ernest de Hanovre, qui n'est autre que le fils de son ex, Ernest-Auguste - père de sa fille Alexandra, 23 ans - dont elle est séparée depuis 2009 mais dont elle n'a jamais divorcé.

Caroline et Albert, toujours présents l'un pour l'autre

Dans les bons comme dans les mauvais moments, à Monaco, une seule chose compte : la famille. Dans toutes les épreuves que les Grimaldi ont pu traverser au cours de leur existence (et il y en a beaucoup), Albert, Caroline et Stéphanie ont toujours fait preuve d'unité et de complicité les uns envers les autres. Un principe fondamental et primordial au sein d'une famille, princière qui plus est, qu'ils ont réussi à transmettre à leurs enfants. Les événements officiels se font d'ailleurs régulièrement avec tout le clan. Chez les Grimaldi, une seule règle d'or : celle d'être uni !