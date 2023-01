Albert et Charlène de Monaco unis pour une journée douloureuse, Caroline de Monaco très solennelle

2023 débute d'une bien triste manière pour la famille princière de Monaco. Ce mercredi 4 janvier, la princesse Charlène et le prince Albert ont sorti leurs tenues de deuil - costume pour lui, tenue et foulard en dentelle noirs pour elle - afin de faire leurs derniers adieux à leur ami, l'archevêque Mgr Bernard Barsi. L'homme d'église avait eu toute leur confiance pour officier leur mariage religieux le 2 juillet 2011. C'est dans une magnifique robe blanche signée Armani que la belle Charlène avait dit 'oui' à Albert sous le regard tendre de l'archevêque, aujourd'hui disparu.

L'homme avait pris sa retraite il y a deux ans et profitait de vieux jours paisibles dans la ville de Nice, non loin du Rocher. Si les causes du décès n'ont pas été officiellement révélées, l'archevêque Mgr Bernard Barsi avait été hospitalisé la semaine dernière avant de rendre son dernier souffle à l'âge de 80 ans, entouré de ses proches. L'annonce avait fortement peiné les parents de Jacques et Gabriella, 8 ans, pour qui l'homme a beaucoup compté tout au long de leurs vies.

Il faut dire que l'archevêque Mgr Bernard Barsi a accompagné la famille princière pendant de longues années. En 2005 déjà, il avait eu l'honneur et la douleur de préparer la cérémonie des adieux au prince Rainier, père de Caroline, Stéphanie et d'Albert de Monaco. C'est donc tout naturellement que la princesse Caroline a accompagné son frère et sa belle-soeur dans la douleur.

Comme un membre à part entière de la famille

Au-delà des obsèques du prince Rainier et du mariage d'Albert avec Charlène, au cours duquel la princesse semblait d'ailleurs bien peinée, l'archevêque Mgr Bernard Barsi avait aussi été désigné par la princesse et son époux pour organiser le baptême de leurs jumeaux le 10 mai 2015 en la cathédrale de Monaco, endroit même où, ce jour, il tirait officiellement sa révérence au Rocher. Un douloureux moment pour les membres de la famille Grimaldi, contrainte de tourner toute une page de sa vie.