Mariage d'Albert de Monaco : Charlène en pleurs, intervention capitale de la princesse Stéphanie

C'est sur deux jours que s'est déroulé le mariage princier entre Albert de Monaco et la douce Charlène Wittstock. Après une cérémonie civile, c'est à l'église que les jeunes époux se sont dit 'oui' le 2 juillet 2011. Un événement à graver dans le marbre pour le Rocher, pas mécontent de voir enfin son prince officiellement très bien accompagné. Si la Sud-Africaine était sublimissime dans sa robe blanche Armani, un détail a interloqué le public et la foule : les larmes versées par la princesse au cours de la journée.

Qui dit mariage dit forcément émotion. Voir des pleurs n'a rien d'exceptionnel mais pour un grand nombre de spectateurs, ceux de Charlène n'avaient rien d'heureux. Dans le documentaire Familles royales : secrets et scandales diffusé sur W9 ce mardi 3 janvier, il est rappelé que la princesse Charlène aurait "voulu faire machine arrière avant la cérémonie" en fuyant le palais princier : "Certains prétendent qu'elle a profité d'un dernier essayage chez Giorgio Armani pour prendre l'avion et rejoindre l'Afrique du Sud et qu'elle a été interceptée à l'aéroport de Nice et n'a pas pu le faire parce qu'elle n'avait pas son passeport sur elle, retenue par les équipes."

L'inquiétude gagne alors la foule et les admirateurs de la famille princière avant la prise de parole de la princesse Stéphanie, soeur et grand soutien de toujours du prince Albert de Monaco : "Je ne vois pas l'intérêt ni l'utilité de faire courir de telles rumeurs. Je suis dégoutée par la nature humaine, c'est bête, méchant, déclarait-elle dans un JT de TF1. Ça ne fait que conforter mon idée sur certaines personnes et leur jalousie, leur bêtise de ne pas pouvoir accepter quelque chose de si beau et merveilleux et juste penser à eux et à l'amour qui les unit et qui va les unir pour toujours avec ce mariage."

Toujours amoureux onze ans après

Si Charlène de Monaco a connu de nombreux pépins de santé l'éloignant du Rocher ces derniers mois, la princesse est revenue en force et plus épanouie que jamais. Les marques d'affection et les gestes tendres ont été nombreux pour le couple en 2022, brisant les récentes suppositions de divorce causées par la longue absence de la princesse.

En 2011, déjà, Charlène Wittstock avait aussi réagi aux nombreuses interrogations concernant ses sanglots le jour de son mariage. Une intervention subtile et radicale qui en disait long sur le fond de sa pensée : "Je ne vais pas m'abaisser à offrir une autre réponse que celle des photos d'Albert et moi, amoureux, nous mariant. Elles crient plus fort que ces ragots vicieux et ces rumeurs vides." Onze ans et deux enfants (Jacques et Gabriella, 8 ans) plus tard, les tourtereaux nagent toujours dans le bonheur. De quoi ravir l'ancienne championne de natation.