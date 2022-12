Albert et Charlène de Monaco en deuil : décès soudain d'un de leurs proches, soutien de leur mariage

C'est une triste nouvelle qui devrait marquer la famille princière sur le Rocher ce jeudi : il y a quelques heures, l'archevêque émérite Mgr Bernard Barsi est mort, deux ans après avoir pris sa retraite à Nice. Hospitalisé ce mercredi dans l'un des hôpitaux de la ville, il avait d'abord été déclaré dans un état stable par un communiqué du diocèse, avant de s'éteindre finalement "auprès de sa famille".

Une nouvelle qui devrait attrister grandement le prince Albert et Charlène de Monaco, puisque le couple, fervent catholique, avait pu compter sur l'homme d'église pour les plus grands moments de sa vie et pour de nombreuses cérémonies monégasques. Les plus tristes, notamment, comme celle de la mort du prince Rainier III en 2005. Nommé cinq ans plus tôt à la tête de la principauté, l'archevêque avait pu célébrer les obsèques de l'ancien époux de Grace Kelly.

Six ans plus tard, alors que le prince Albert II préparait son mariage avec celle qui s'appelait encore Charlène Wittstock, il avait une nouvelle fois fait appel à Mgr Bernard Barsi. Début 2015, enfin, c'est encore lui qui avait célébré le baptême de Gabriella et Jacques de Monaco, avant de partir à la retraite en 2020 après une cérémonie pendant laquelle Albert de Monaco avait fait un discours. Nul doute, donc, que le couple princier a été peiné en apprenant la nouvelle.

Un couple de croyants

Seront-ils présents à ses obsèques ? Pour le moment, rien n'a été annoncé par le Palais mais il faut savoir que la cérémonie de ses funérailles ne se déroulera, selon le diocèse et la famille, qu'après le 3 janvier, dans la cathédrale monégasque. Et on ne doute pas que le prince et la princesse voudront lui rendre un dernier hommage : très attachés à la religion, ils prennent la chose au sérieux et côtoyaient l'homme d'église de près.

Tous les deux ont notamment rendu visite au pape François à plusieurs reprises : leur dernier déplacement à Rome pour le rencontrer s'était tenu en juillet et le souverain pontife avait pu bénir les photos de Jacques et Gabriella, 8 ans, leurs adorables jumeaux. La princesse Charlene, quant à elle, qui s'est convertie au catholicisme avant son mariage (elle était protestante jusqu'alors), est réputée pour passer de nombreuses heures à prier dans la plupart des églises de Monaco, où elle déposerait régulièrement des fleurs, notamment pour le prince Rainier.