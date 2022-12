Stéphanie et Albert de Monaco main dans la main : tendre complicité sous les yeux de Camille Gottlieb, solennelle

Parmi les engagements les plus forts de la famille princière de Monaco, la lutte contre le Sida tient une place importante... Surtout pour la princesse Stéphanie, présidente de Fight Aids Monaco depuis la fin des années 80. Un véritable combat pour elle, qui n'a jamais cessé d'encourager le dépistage et les dons pour la recherche, dans lequel elle a été soutenue ce jeudi 1er décembre par son frère aîné, le prince Albert, et sa fille cadette, Camille Gottlieb.

Réunis pour la cérémonie du déploiement des courtepointes, en l'honneur de toutes les victimes de cette maladie dévastatrice, les trois membres du clan du Rocher étaient très sérieux, écharpes rouges autour du cou comme tous les bénévoles présents. La mine grave, ils se sont prêtés au jeu et ont pu rencontrer les acteurs de la lutte contre le Sida à Monaco.

Un événement pendant lequel on a pu voir toute la proximité entre le prince Albert et sa soeur cadette, Stéphanie, âgée de sept ans de moins que lui. C'est en effet elle qui lui a passé autour du cou l'écharpe réglementaire avant de lui saisir la main lors des moments que l'on imagine poignants de cette cérémonie. Tous les deux sont ensuite restés ainsi, main dans la main, pendant plusieurs longues minutes.

Il faut dire qu'endeuillés jeunes par la mort de leur mère Grace Kelly, tous les deux sont très proches, tout comme leur aînée Caroline, née en 1957. Et le dirigeant de la principauté avait pu compter sur ses deux soeurs lorsque son épouse Charlène avait été obligée de rester en Afrique du Sud pendant de longs mois en raison d'une infection ORL. Très proches de leurs jeunes neveux et nièces, les adorables Jacques et Gabriella (8 ans), elles s'en étaient occupées avec lui.

La nouvelle génération s'agrandit !

Un beau geste familial avant que les jumeaux puissent eux aussi, comme leur cousine Camille Gottlieb (24 ans), représenter le clan princier. La jeune femme, très engagée pour la principauté (elle avait notamment été à l'origine d'une campagne pour la sécurité routière à Monaco), a une nouvelle fois été parfaite et, toute de noir vêtue, a tenu son rôle aux côtés de son oncle, avec qui elle est très complice.

Avant de tenir un autre rôle, celui de tata ! En effet, il y a quelques jours, le fils aîné de Stéphanie de Monaco, Louis Ducruet, a annoncé que sa femme Marie donnerait bientôt naissance à son premier enfant. Une bonne nouvelle pour le jeune homme de 30 ans, mais aussi pour sa mère qui deviendra grand-mère pour la première fois (la troisième de la fratrie, Pauline, 28 ans, n'a pas encore d'enfants).

Si Albert de Monaco n'est pas encore grand-père non plus (outre ses jumeaux, il est père de deux jeunes adultes, Jazmin Grace, 30 ans, et Alexandre, 19 ans, qui n'ont pas d'enfants), l'aînée de la famille, Caroline, a déjà 7 petits-enfants ! Son fils aîné, Andréa, est en effet papa de trois bambins (Sacha, 9 ans, India, 7 ans, Maximilian, 4 ans), sa fille Charlotte de deux petits garçons (Raphaël, 9 ans et Balthazar, 4 ans) tout comme son cadet, Pierre (Stefano, 5 ans, et Francesco, 4 ans). Seule sa dernière fille, Alexandra de Hanovre n'est pas encore maman, à 23 ans.