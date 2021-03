Stéphanie de Monaco : Accompagnée de son frère Albert, duo complice pour Fight Aids Monaco

Malgré la pandémie, hors de question pour la famille princière monégasque de rester enfermée sous les dorures du palais. Poursuivant leurs activités, la princesse Stéphanie de Monaco et son frère le prince Albert II - qui a été touché par le coronavirus mais se porte désormais très bien - se sont retrouvés pour un évènement commun.

Sur le compte Instagram de l'association Fight Aids Monaco, on a pu découvrir des photos du duo pour une occasion particulière. "Lundi 15 Mars en fin de matinée, LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie ont assisté à la présentation de la nouvelle tenue cycliste des Carabiniers du Prince aux couleurs de Fight Aids Monaco à l'hôtel Fairmont. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'aide et de contribution financière à l'association en récoltant des fonds sur la vente des équipements. Leurs Altesses ont reçu leur maillot personnalisé. Nous souhaitions remercier le corps des Carabiniers du Prince pour leur soutien et leur dévouement, Jean-Christophe Ratel directeur de la société Ekoï, Éric Azemar Maire de Bagnères de Luchon, Bertrand Letartre donateur et soutien financier et enfin Philippe Gilbert champion du monde 2012 et parrain des cyclistes Carabiniers", pouvait-on lire.

Le Corps des Carabiniers du Prince a été crée en 1817. "Forte de 124 militaires, l'Unité est composée de 3 officiers, 24 sous-officiers et 97 brigadiers et hommes du rang" découvre-t-on. Ces militaires assurent plusieurs missions comme la garde du palais, la sécurité de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et de la Famille Princière, des services d'honneur (cérémonies officielles, civiles et religieuses, aux Prises d'Armes et défilés), le maintien de l'ordre public etc.