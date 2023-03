Albert de Monaco : Papa poule avec Gabriella et Jacques, jumeaux "fusionnels" et "très proches"

Ils ont à peine 8 ans et pourtant pèsent déjà sur les frêles épaules de Gabriella et Jacques les responsabilités qu'incombe le statut princier. Pour autant, les enfants de Charlène et Albert de Monaco n'en gardent pas moins leur âme d'enfant. Dans les pages du magazine Gala, le prince Albert s'est confié sur sa relation avec eux et les liens que les deux enfants entretiennent. Une entente au beau fixe entre le frère et la soeur : "Ils sont très fusionnels, très proches l'un de l'autre, admet-il. Il faut les entourer, leur créer un environnement joyeux, faire en sorte que tout se passe bien autour d'eux."

D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'ils ont hérité des statuts de princesse et de prince qu'ils ne sont pas des enfants comme tout le monde. Dès qu'il en a l'occasion, le prince Albert les emmène en vadrouille pour "des promenades en pleine nature" ou "en mer" : "Ce sont très peu de moments dans l'année pour moi et ma vie de famille. Mais il faut les préserver." Chaque opportunité est donc bonne à prendre, comme celle de les emmener à l'école : "Je le fais dès que je le peux et ils sont très contents. Mais ils sont surtout heureux lorsque je leur fais la surprise d'aller les chercher l'après-midi."

Ils se sont assis sur le trône

Si le prince Albert garde en tête l'importance qu'ils conservent l'innocence de la jeunesse, il n'en oublie pas pour autant que viendra un jour le tour de Jacques de régner sur le Rocher. Progressivement, il sensibilise ses enfants à l'art et aux oeuvres importantes au sein du palais, comme la salle du Trône où, un jour, le petit prince sera intronisé : "Je lui raconte ce qu'elle représente, poursuit-il dans l'hebdomadaire. Avec sa soeur, ils se sont assis sur le trône sans trop réfléchir. C'était un jeu. Mais je pense que cela va venir petit à petit, qu'il va apprendre à son rythme. (...) C'est un long processus. Cela se fait dans le temps, par petites touches."

Malgré leur jeune âge, Albert de Monaco compte bien leur faire comprendre le plus vite possible l'enjeu des travaux de restauration des oeuvres qui se déroulent actuellement dans l'enceinte du palais : "J'espère leur montrer bientôt les fresques avant que les échafaudages soient retirés. Jacques et Gabriella commencent à s'éveiller à l'art. Je les ai emmenés voir des expositions de sculpture. Évidemment, à leur âge, ils préfèrent les lieux où ils ont droit d'escalader les sculptures..." C'est sûr qu'il faudra s'armer d'encore un peu de patience avant de grimper sur le trône...