Jacques de Monaco "écrasé" par sa soeur Gabriella ? Albert II se confie en toute sincérité sur ses jumeaux

Il n'est pas donné à tout le monde de pousser les portes du palais princier monégasque pour découvrir la vie quotidienne menée par le prince Albert, sa femme la princesse Charlène et leurs enfants, Gabriella et Jacques, 8 ans. Mais pas besoin de s'inviter au coeur de leur vie de famille pour obtenir des détails. Le prince, qui a fêté ses 65 ans ce mardi 14 mars, s'est chargé de faire quelques confidences sur son rôle de papa dans une interview pour le site People.

Cette année de plus, le prince Albert de Monaco a eu la chance de la célébrer bien entouré avec la princesse Charlène et leurs jumeaux, dont les plans d'anniversaire concernant leur papa étaient bien précis. Le prince aurait d'ailleurs a priori été "enlevé" par ses bambins pour ce jour si particulier : "On m'a demandé d'être prêt à me faire kidnapper pour 17h30, a-t-il annoncé. Je crois qu'ils veulent m'emmener voir une pièce de théâtre mais j'ai juste été averti que je serai kidnappé. A 17h30."

Du haut de leurs huit printemps, les enfants de Charlène et d'Albert sont déjà bien dégourdis. Gabriella aurait même, fut un temps, pris le dessus sur son frère Jacques : "Elle a toujours cette petite étincelle espiègle dans les yeux. Elle a sa propre personnalité et fait parfois des choses que, vous savez, elle essaiera d'utiliser contre son frère pour lui attirer des ennuis." Si le petit Jacques ne disait pas grand chose avant, il semblerait qu'il ne se laisse plus faire désormais : "Jacques lui tient tête maintenant, et quand il en a assez, il dit 'Non !' Il n'est donc pas écrasé par sa forte personnalité."

Le prince Jacques plus à l'aise que Gabriella

Plus le temps passe, plus les jumeaux s'affirment. Si Gabriella semble prendre un peu le dessus à la maison, en public, c'est une autre histoire : "Gabriella peut parfois se sentir un peu mal à l'aise avec trop de gens. Je le vois." Jacques est en revanche bien plus confortable dans son rôle de marquis des Baux : "Jacques parle plus et s'engage plus" a-t-il fait savoir. Cette aisance face à la foule doit rassurer le prince Albert. En temps que premier dans l'ordre de succession au trône monégasque, le petit garçon présente toutes les qualités pour assurer la relève de son papa !