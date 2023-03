Diaporama : Jacques de Monaco "écrasé" par sa soeur Gabriella ? Albert II se confie en toute sincérité sur ses jumeaux

1 / 18 Jacques de Monaco "écrasé" par sa soeur Gabriella ? Albert II se confie en toute sincérité sur ses jumeaux

2 / 18 Le prince Albert a profité d'une interview accordée à People pour évoquer son anniversaire et la belle surprise que lui ont réservée ses jumeaux Gabriella et Jacques, 8 ans Exclusif - Le prince Albert II de Monaco avec ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - Les carabiniers jouent en l'honneur de l'anniversaire du prince Albert II en présence de ses enfants au palais princier à Monaco. Il va fêter ses 65 ans. © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

3 / 18 Le prince héritier avait été averti qu'il serait enlevé : " On m'a demandé d'être prêt à me faire kidnapper pour 17h30. Je crois qu'ils veulent m'emmener voir une pièce de théâtre mais j'ai juste été averti que je serai kidnappé. A 17h30." Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

4 / 18 Il a également affirmé que si Gabriella menait son frère par le bout du nez jusqu'à présent, le petit prince ne se laissait plus faire La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

5 / 18 "Gabriella a sa propre personnalité et fait parfois des choses que, vous savez, elle essaiera d'utiliser contre son frère pour lui attirer des ennuis." Mais Jacques se rebelle : "Il lui tient tête maintenant, et quand il en a assez, dit 'Non !' Il n'est donc pas écrasé par sa forte personnalité." La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

6 / 18 Et contrairement à sa soeur, il en fait pas que s'affirmer à la maison : " Gabriella peut parfois se sentir un peu mal à l'aise avec trop de gens. Je le vois. Jacques parle plus et s'engage plus en public." Le prince Albert II de Monaco et ses enfants Le prince héréditaire Jacques de Monaco et La princesse Gabriella de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

