"Albert avait d'autres plans" : Cette interdiction que Charlène a bravée pour son prince aux prémices de leur histoire

La Principauté est en fête en ce mardi 14 décembre et ce n'est sûrement pas grâce aux dernières performances footballistiques de l'AS Monaco. En ce début de semaine, le prince Albert fête ses 65 printemps. Un événement pour lequel il sera entouré de ses enfants Gabriella et Jacques, 8 ans, et de leur maman, la princesse Charlène. Entre les amoureux, cela fait des années que ça dure et il semblerait que plus le temps passe, plus les sentiments se renforcent au sein du couple. Une histoire solide à l'image de leur rencontre, digne d'un conte de fées.

Le documentaire Familles royales : secrets et scandales, diffusé le 26 décembre dernier sur W9 et disponible sur M6 Replay, s'est intéressé de près à l'histoire d'amour entre le prince Albert et Charlène. Pour beaucoup, tout commence en 2006 lorsque l'héritier du Rocher s'affiche en très charmante compagnie (avec Charlène, donc) dans les gradins des Jeux olympiques d'hiver qui se tiennent à Turin en Italie à l'époque. C'est à peine si Charlène et Albert prêtent attention à la compétition tellement ils n'ont d'yeux que l'un pour l'autre. Ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que Charlène Wittstock est en réalité entrée dans la vie du prince bien plus tôt qu'on ne le pense.

La véritable rencontre a lieu en 2001 lors de la compétition de natation Mare Nostrum à laquelle le prince Albert assiste. L'équipe à laquelle appartient Charlène est invitée au bal et au dîner organisés le soir-même par la principauté, en présence de la famille princière et donc d'Albert. Et c'est à un véritable coup de foudre que l'assemblée semble assister. La soirée se poursuit mais "Albert a d'autres plans" pour eux et souhaite n'être qu'en tête à tête avec Charlène. Soumise aux règles strictes imposées par une compétition sportive, la jeune femme demande une autorisation de sortie d'après minuit exceptionnelle à son entraîneur, qui lui accorde. A bord de la limousine princière, ils se rendent en boîte de nuit et finissent la soirée à marcher dans les rues désertes du Rocher. Moment intime au cours duquel Albert parlera même mariage et descendance avec la belle Charlène. "Elle était surprise qu'une personne d'un tel rang puisse s'intéresser à la natation et était quelqu'un de normal même s'il appartenait à la famille princière" a affirmé un des proches de l'ancienne nageuse.

Albert et Charlène toujours aussi amoureux après 22 ans

Depuis cette rencontre, le prince Albert et Charlène nagent dans un océan de bonheur et affrontent main dans la main toutes les tempêtes. D'ici le mois de juillet, le couple fêtera ses 12 ans de mariage. Une union couronnée par la naissance des jumeaux Gabriella et Jacques, qui font le bonheur et la fierté de leurs parents. Sans eux, Charlène n'aurait peut-être pas réussi à remonter la pente après les soucis de santé qu'elle a rencontrés mais qu'elle a aujourd'hui mis derrière elle : "Cela prendra encore du temps, mais je suis heureuse. J'aborde l'avenir, pas à pas, un jour après l'autre. Ma famille et ceux que j'aime sont mon roc." Une vraie battante.