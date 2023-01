Charlene de Monaco mariée au prince Albert : sa robe somptueuse et si spéciale, détails impressionnants révélés

A 45 ans (qu'elle fête ce mercredi), Charlene de Monaco est aujourd'hui une femme accomplie : princesse du Rocher, où elle s'affirme jour après jour comme une personnalité incontournable, la jeune femme est une heureuse maman de jumeaux de 8 ans (les espiègles Jacques et Gabriella) et profite de ses journées pour rencontrer et tenter d'aider ceux qui ont besoin d'elle.

Un rôle qu'elle a adopté il y a plus de 11 ans désormais, lors de son mariage avec Albert de Monaco en juillet 2011. A l'époque, le couple se connait déjà depuis de nombreuses années et s'unit devant leurs familles au grand complet, mais surtout des milliers de fans qui espèrent apercevoir la jeune et encore timide Charlene, somptueuse dans une robe blanche signée Armani et incrustée de 30 000 pierres et 40 000 cristaux Swarovski.

Une robe sublime que la princesse avait décidé de ne pas accompagner d'un diadème : son voile, long de 5 mètres, était en effet posé à même son chignon. Un choix étonnant et plutôt original, lorsqu'on le compare aux autres unions royales ou princières en Europe. Mais qui est en réalité très symbolique : en effet, lors de son mariage avec Rainier de Monaco, Grace Kelly ne portait pas non plus de diadème.

On imagine donc toute l'émotion qui a dû saisir le prince Albert en voyant sa femme faire ce choix. Sa femme souvent comparée à sa mère, décédée en 1982 dans un accident de voiture d'ailleurs : toutes les deux blondes et magnifiques, elles étaient également originaires d'un autre pays (les USA pour Grace, l'Afrique du Sud pour Charlene) et ont tout abandonné pour suivre leur prince.

De prestigieux invités

Après l'union, qui s'était déroulée sous les caméras du monde entier et avait beaucoup ému Charlene, le couple était monté dans une voiture pour saluer l'immense foule présente. Tous les deux avaient ensuite profité d'une soirée (dans une tenue bien plus simple !) en compagnie de leurs prestigieux invités.

Si les princesses Caroline et Stéphanie avaient évidemment fait le déplacement avec leurs enfants (Andrea, Charlotte, Pierre Casiraghi et Alexandra de Hanovre pour la première, Louis et Pauline Ducruet et Camille Gottlieb pour la cadette), un grand nombre de têtes couronnées européennes avaient également fait le déplacement notamment Victoria, Carl Philip et Madeleine de Suède, Mathilde de Belgique ou encore Mary du Danemark.