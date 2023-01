Gabriella de Monaco un brin boudeuse mais réconfortée par Camille Gottlieb, cousine chic et attentionnée

Un spectacle dont ils sont ressortis émerveillés ! À 8 ans, Jacques et Gabriella de Monaco ont assisté à l'une des représentations du Festival du Cirque de Monte-Carlo ce dimanche. Accompagnés de leur père, Albert de Monaco et de leurs cousins Louis Ducruet et Camille Gottlieb (mais pas de la princesse Charlène, qui avait sans doute préféré se reposer), les jumeaux ont semblé adorer le show et en sont ressortis les bras pleins de cadeaux et de fleurs.

Mais c'est quand il a fallu poser devant les photographes que tout s'est gâté. Mécontente, l'espiègle Gabriella s'est mise à faire la moue non loin de son frère. Obligeant sa cousine Camille à intervenir : la jeune femme de 24 ans, fille cadette de la marraine du Festival du Cirque Stéphanie de Monaco, s'est penchée vers la petite fille pour la rassurer et lui murmurer des choses à l'oreille. Ce qui lui a immédiatement rendu le sourire !

Une complicité qui a continué ensuite, puisque Camille Gottlieb a posé avec son grand frère et ses petits cousins, leur posant délicatement la main sur l'épaule. Une attitude qui montre bien que le clan est particulièrement proche... et que la fille cadette de Stéphanie de Monaco va bien être, comme elle l'avait écrit sur Instagram, la "meilleure des tatas" !

En effet, si elle a semblé très maternelle avec les jumeaux de 8 ans, c'est peut-être pour s'entraîner : dans quelques semaines, son grand frère Louis Ducruet deviendra papa pour la première fois. Enceinte d'une petite fille, sa femme Marie devrait accoucher au printemps et était donc sûrement trop fatiguée pour cette après-midi au cirque avec lui, après y avoir passé la soirée de samedi avec notamment Raphaël Elmaleh. Heureusement que le frère et la soeur ont pu s'entraîner avec leurs jeunes cousins !

Charlene encore absente

En tout cas, l'absence de la princesse Charlene a été remarquée : après des voyages en solo en Allemagne et en Grèce pour les enterrements de Maximillien de Bade et de Constantin de Grèce, le prince Albert était à nouveau en solo, soutenu par ses jumeaux et ses neveux mais sans sa femme. Signe du retour des tensions dans la famille ? Probablement pas : après une fin d'année marquée par la mort d'un de leurs amis, Mgr Bernard Barsi, la princesse avait sûrement besoin de se reposer un peu.

Et on devrait la retrouver pour un grand événement d'ici à quelques semaines : le 6 mai prochain, le couple princier de Monaco aurait été invité au couronnement de Charles III selon le prince Albert. Celui-ci a confié qu'il serait bien sûr "ravi" de s'y rendre, et qu'il conservait "d'excellentes relations" avec le souverain britannique. En revanche, ses enfants seront absents cette fois : selon lui, ils sont "bien trop petits" pour ce genre de cérémonie !