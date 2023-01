Stéphanie de Monaco bientôt grand-mère : soirée magique avec sa belle-fille Marie enceinte, Charlène absente

C'est devenu une tradition au fil des ans pour la famille princière monégasque et tous les habitants du Rocher. Presque chaque année, le Festival international du Cirque de Monte-Carlo installe son immense chapiteau à Fontvieille, l'un des quartiers de Monaco. Un rendez-vous au cours duquel le public en prend plein les yeux et que les membres du palais monégasque ne manqueraient pour rien au monde.

Après deux ans d'absence en raison de l'épidémie de Covid-19, le lancement de la 45e édition du festival international du Cirque de Monte-Carlo s'est tenu ce vendredi 20 janvier. Clowns, artistes et organisateurs ont accueilli de la plus élégante des manières le prince Albert de Monaco, sans Charlène et les enfants Gabriella et Jacques, 8 ans, mais en compagnie de sa soeur Stéphanie de Monaco, présidente du festival depuis dix-sept ans. Fan de cirque, la princesse de 57 ans était aux anges. Non seulement pour la soirée exceptionnelle qu'elle s'apprêtait à passer mais aussi (et surtout) parce qu'elle se trouvait en compagnie de deux de ses enfants, Camille Gottlieb (24 ans) et Louis Ducruet (30 ans), venu au bras de son épouse, Marie, enceinte de leur premier enfant, une petite fille.

2023, l'année de la joie !

Plus qu'enthousiaste à l'idée de devenir grand-mère pour la première fois, Stéphanie de Monaco n'arrivait pas à ôter son sourire du visage, pas peu fière de poser à côté de sa belle-fille Marie, portant élégamment et discrètement la relève de la famille princière. La petite troupe a ensuite pris place dans une loge des gradins pour admirer le spectacle, le premier d'une longue série.

Au micro de la chaîne Monaco info, la princesse Stéphanie avait fait part de sa joie de voir revenir l'événement sur le Rocher, dont elle et le public ont été privés de trop longues années à cause des confinements et de la pandémie mondiale. Un monde à l'arrêt qu'elle se réjouissait deux jours plus tôt de revoir vivre à nouveau : "C'est important pour la profession, pour le festival et pour Monaco. Ce sont des beaux moments de partage, de joie, on respire un peu. Je suis tellement contente que le chapiteau ait repris vie." Pour Stéphanie, pas de doute, 2023 est bel et bien placée sous le signe du bonheur.