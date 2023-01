Louis Ducruet bientôt papa : Marie dévoile un gros baby bump pour ses 30 ans, arrivée de bébé imminente ?

Tic, tac... Le compte-à-rebours est lancé pour Louis Ducruet et son épouse Marie. Les amoureux, ensemble depuis plus de dix ans et mariés depuis trois, sont sur le point de débuter un nouveau chapitre dans leur vie : fonder une famille ! En novembre dernier, les tourtereaux annonçaient la grossesse de Marie Ducruet par le biais d'un cliché d'eux publié sur leurs comptes Instagram : "Une nouvelle aventure est sur le point de commencer" peut-on lire en légende de la photo sur laquelle le duo laisse éclater sa joie et son bonheur en compagnie de son premier enfant, un petit toutou.

Un peu plus d'un mois plus tard, la future maman a fêté ses 30 ans. Et autant dire que le petit être qui grandit dans son ventre est l'un des plus beaux cadeaux qui lui ait été donné d'avoir. Il semblerait d'ailleurs que l'arrivée de bébé soit pour bientôt. Pour remercier sa communauté de lui avoir adresser ses meilleurs voeux pour ses 30 ans, la jeune femme s'est servie d'Instagram : "Adieu la vingtaine, bonjour le gros ventre ! Merci à tous pour vos messages d'anniversaire." Les deux mains posées sur son "big belly", Marie Ducruet rayonne et semble prête, vêtue tout en rose, à accueillir sa petite fille.