Diaporama : Louis Ducruet bientôt papa : Marie dévoile un gros baby bump pour ses 30 ans, arrivée de bébé imminente ?

Louis et Marie Ducruet - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. Pour assister à cette soirée il a fallut payer 2500 Dollars soit un peu plus de 2000 Euros. Les recettes serviront à financer le nouveau prix remis en l'honneur de Sir Roger Moore, ancien agent 007 et résident du Rocher, disparu en 2017. L'acteur britannique avait fait ses débuts grâce à cette fondation, qui, comme le voulait la princesse Grace Kelly, se consacre à aider des jeunes artistes émergents dans le théâtre, la danse ou le cinéma, grâce à des bourses professionnelles. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage