Gabriella de Monaco boudeuse : mine sombre entre Albert et Charlene, la petite princesse triste sans Jacques

En effet, pour une fois, le petit prince Jacques n'avait pas pu accompagner sa famille pour le match. Le jumeau de Gabriella, qui avait sans doute préféré rester au Palais ou avec d'autres amis, manquait sûrement à la fillette. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle se montre de mauvaise humeur lorsqu'elle est seule avec ses parents : en juin dernier, à l'occasion de la Fête-Dieu, elle était apparue au balcon du Palais princier sans son frère.

Jacques et Gabriella, la bulle d'air de la principauté

Multipliant les grimaces, l'oeil noir, elle avait fini par se faire reprendre par sa mère, sans doute en colère que sa fille se fasse remarquer de la sorte. Il faut dire que la princesse Gabriella semble avoir un sacré caractère : alors qu'elle multiplie les coupes de cheveux rebelles, la petite fille n'hésite pas à briser le protocole pour satisfaire ses envies. Et pourrait amener en grandissant un sacré naturel à cette monarchie encore un peu rigide...

Surtout que les jumeaux sont proches de leurs cousins, avec qui ils ont été vus plutôt complices à l'occasion de la fête nationale : Raphaël (9 ans), le fils aîné de Charlotte Casiraghi, semble proche d'eux, tout comme Sasha (bientôt 10 ans) et India (7 ans), les plus grands enfants d'Andrea Casiraghi. Et nul doute qu'ils se rapprocheront en grandissant de Balthazar (4 ans), le petit frère de Raphaël, de Maximillian (4 ans) le cadet d'Andrea et de sa femme Tatiana, ou encore de Stefano (5 ans) et Francesco (4 ans), les enfants de Pierre Casiraghi. Une nouvelle génération qu'en tout cas, on adore !